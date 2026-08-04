Μπρους Σπρίνγκστιν: Σε ύφεση ο καρκίνος της συζύγου του – «Η ελπίδα έχει πρόσωπο»

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Πάτι Σιάλφα, μοιράστηκε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ανακοινώνοντας ότι ο καρκίνος της βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Ο 76χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε την εξέλιξη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στο Pan-Mass Challenge, την ετήσια ποδηλατική διοργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Μαζί με το μήνυμά του παρουσίασε και μια ακουστική εκτέλεση του «Born to Run».

«Όπως γνωρίζετε, η Πάτι ζει με το πολλαπλό μυέλωμα για περισσότερα από οκτώ χρόνια, όμως τώρα, ευτυχώς, βρίσκεται σε ύφεση», δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.

Bruce Springsteen—who married bandmate Patti Scialfa in 1991—shared his wife, 73, is in remission from cancer, expressing gratitude for the healthcare workers who treated her during her journey. https://t.co/3CEXZqPlfX pic.twitter.com/UrKKYR5Z0Q — E! News (@enews) August 4, 2026

«Η ελπίδα έχει πρόσωπο»

Ο θρυλικός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη δοκιμασία που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες όταν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο διαγνωστεί με καρκίνο. «Η ελπίδα έχει πρόσωπο», είπε, εξηγώντας ότι μπορεί να είναι ο γιατρός που δεν σταματά να αναζητά λύσεις ή ο νοσηλευτής που κάθεται δίπλα στον ασθενή όταν εκείνος φοβάται.

Ο Σπρίνγκστιν χαρακτήρισε τα μέλη και τους υποστηρικτές του Pan-Mass Challenge «καθημερινούς ήρωες», ευχαριστώντας τους για τη συμβολή τους στην έρευνα και στη φροντίδα των ασθενών. «Η Πάτι και εγώ είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα συνεχίζετε να κάνετε», ανέφερε.

Here is @springsteen beautiful speech about Patti's cancer battle and an acoustic performance of "Born to Run" fundraising for last Saturday's Dana-Farber Cancer Institute in Boston's Pan-Mass Challenge. Glad to know Patti is doing well and is in remission. 🙏🏼 #springsteen pic.twitter.com/kA6BOujpqQ — Spring-Nuts (@SpringNuts_) August 3, 2026

Η διάγνωση που κράτησαν μυστική για έξι χρόνια

Η Πάτι Σιάλφα διαγνώστηκε το 2018 με πολλαπλό μυέλωμα σε αρχικό στάδιο, την περίοδο κατά την οποία εκείνη και ο Μπρους Σπρίνγκστιν συμμετείχαν στο «Springsteen on Broadway». Ωστόσο, η μουσικός κράτησε τη διάγνωσή της μακριά από τη δημοσιότητα για έξι χρόνια. Μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την ασθένεια το 2024, μέσα από το ντοκιμαντέρ «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band».

Στο ντοκιμαντέρ εξήγησε ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά της να περιοδεύει με την E Street Band. «Οι περιοδείες έχουν γίνει πρόκληση για εμένα», είχε δηλώσει, επισημαίνοντας ότι το πολλαπλό μυέλωμα επηρέαζε το ανοσοποιητικό της σύστημα και την υποχρέωνε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις μετακινήσεις και στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Μετά τη διάγνωση, η Πάτι Σιάλφα περιόρισε τη συμμετοχή της στις περιοδείες, χωρίς, όμως, να απομακρυνθεί οριστικά από τη σκηνή. Όποτε της το επέτρεπε η υγεία της, εμφανιζόταν σε επιλεγμένες συναυλίες και τραγουδούσε ορισμένα κομμάτια στο πλευρό του συζύγου της.

«Κάθε τόσο πηγαίνω σε μία ή δύο συναυλίες και μπορώ να τραγουδήσω μερικά τραγούδια. Αυτή είναι η νέα μου κανονικότητα και είμαι εντάξει με αυτό», είχε αναφέρει. Ανάμεσα στις αγαπημένες της στιγμές ήταν η ερμηνεία του «Fire» μαζί με τον Σπρίνγκστιν, καθώς, όπως είχε εξηγήσει, το συγκεκριμένο ντουέτο επιτρέπει στο κοινό να δει μία πιο προσωπική και παιχνιδιάρικη πλευρά της σχέσης τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.