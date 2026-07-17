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Βέροια: Έκρυβε τα ναρκωτικά σε... μνήμα συγγενικού του προσώπου

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook

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Μία ασυνήθιστη κρυψώνα φέρεται να επέλεξε 36χρονος για να φυλάει ναρκωτικές ουσίες. Όπως αποκάλυψε έρευνα της Αστυνομίας, μετέτρεψε το μνήμα συγγενικού του προσώπου σε κρύπτη ναρκωτικών, τοποθετώντας ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε αποθηκευτικό χώρο (του μνήματος).

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας πραγματοποίησαν, χθες το απόγευμα, έρευνα στα κοιμητήρια, που βρίσκονται σε οικισμό του δήμου Αλεξάνδρειας, όπου εντόπισαν στο παραπάνω σημείο 38,18 γραμμάρια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Τα ναρκωτικά και οι ζυγαριές κατασχέθηκαν, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ναρκωτικά σύλληψη Βέροια
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