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Λεωφορείο συγκρούστηε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - 4 ελαφρά τραυματίες - Δείτε βίντεο

Λεωφορείο και τρόλεϊ συγκρούστηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 άνθρωποι 

UPDATE: 15:49
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Τρόλει

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σύγκρουση λεωφορείου και τρόλεϊ, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης του Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί κανείς σε νοσοκομείο.

Εξαιτίας του περιστατικού, προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην κίνηση της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πανεπιστημίου τραυματίες σύγκρουση
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