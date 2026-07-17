Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σύγκρουση λεωφορείου και τρόλεϊ, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης του Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί κανείς σε νοσοκομείο.

Εξαιτίας του περιστατικού, προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην κίνηση της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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