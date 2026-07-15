Βασιλακόπουλος για σαλμονέλα: Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε τις τροφικές δηλητηριάσεις το καλοκαίρι

Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι αρκετοί ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι μέσα στην ημέρα, γεγονός που καταδεικνύει βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η διερεύνηση των αιτιών της διασποράς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως ασφαλή συμπεράσματα θα διεξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων. «Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν ακόμη ορισμένα κρούσματα τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή, καθώς κατά τους θερινούς μήνες καταγράφονται συχνά και άλλες τροφικές λοιμώξεις με παρόμοια συμπτώματα.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική έρευνα και να εξακριβωθεί η πηγή της μόλυνσης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφεύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Αναφερόμενος στη νόσο, εξήγησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα αντιμετωπίζεται χωρίς τη χορήγηση αντιβιοτικών, με βασικό μέτρο τη σωστή ενυδάτωση, καθώς η διάρροια και ο πυρετός ενδέχεται να προκαλέσουν αφυδάτωση.

Τέλος, υπενθύμισε τη σημασία της σωστής συντήρησης του νωπού κρέατος, επισημαίνοντας ότι, ιδίως το κοτόπουλο, θα πρέπει είτε να μαγειρεύεται άμεσα είτε να τοποθετείται αμέσως στην κατάψυξη. Όπως σημείωσε, η διατήρησή του για αρκετές ημέρες στο ψυγείο πριν από την κατάψυξη αποτελεί λανθασμένη πρακτική που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.





Πηγή: skai.gr

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