Η επιδημία του ιού Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «εξακολουθεί να εξελίσσεται ταχύτερα από τις προσπάθειες αντιμετώπισής της», δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων αναγκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έπειτα από επίσκεψή του στην πόλη Μπούνια, στην επαρχία Ιτούρι, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

«Ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι πολλοί από τους νεοαναφερθέντες θανάτους αφορούν ανθρώπους που πέθαναν στις κοινότητές τους, χωρίς ποτέ να φτάσουν σε κάποια υγειονομική δομή και χωρίς να λάβουν ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου. «Και, μέχρι σήμερα, το 80% των νέων κρουσμάτων δεν περιλαμβάνεται στις λίστες των γνωστών επαφών μας, γεγονός που σημαίνει ότι προέρχονται από άγνωστες αλυσίδες μετάδοσης.»

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δίνει μάχη με το ξέσπασμα ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα από τον Μάιο, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιδημία Έμπολα στην αφρικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με τις αρχές του Κονγκό, μέχρι τη Δευτέρα είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 1.926 κρούσματα και 702 θάνατοι σε τρεις επαρχίες της χώρας, εξαιτίας του σπάνιου στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα. Επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν επίσης εντοπιστεί στη γειτονική Ουγκάντα.

Την περασμένη εβδομάδα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν ότι Αμερικανός πολίτης, ο οποίος εργαζόταν για ανθρωπιστική οργάνωση στο Κονγκό, βρέθηκε θετικός στον ιό Έμπολα, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ιχεκουεάζου δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι η επίσκεψή του στη Μπούνια ήταν «ιδιαίτερα ενθαρρυντική από πολλές απόψεις, αλλά και βαθιά ανησυχητική από πολλές άλλες».

Η δυναμικότητα των κέντρων θεραπείας στη Μπούνια έχει πλέον φτάσει σχεδόν τις 800 κλίνες και αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Παράλληλα, η εργαστηριακή υποδομή έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς ο αριθμός των εργαστηρίων αυξήθηκε από ένα σε δεκατέσσερα, ενώ πρόοδος έχει σημειωθεί και σε άλλους τομείς.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι, «παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειές μας, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος σε αυτή την κούρσα».

Η αντιμετώπιση της επιδημίας δυσχεραίνεται από το χρηματοδοτικό έλλειμμα, τις επιθέσεις σε υγειονομικές δομές, τη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και από την έλλειψη εμπιστοσύνης πολλών τοπικών κοινοτήτων προς τις αρχές και τους υγειονομικούς φορείς.

Τη Δευτέρα, δεκάδες εργαζόμενοι σε κέντρο θεραπείας ασθενών με Έμπολα στη βορειοανατολική περιοχή του Κονγκό προχώρησαν σε απεργία, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών και των επιδομάτων τους.

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό κήρυξαν τη νέα επιδημία Έμπολα στις 15 Μαΐου, αφού, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο ιός μεταδιδόταν επί εβδομάδες χωρίς να έχει εντοπιστεί επίσημα.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές νέων θεραπευτικών σχημάτων, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα αναμενόμενης επιστημονικής μελέτης, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ιού.

Πηγή: skai.gr

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