Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 17χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με ασθενοφόρο

Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη - Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διασταύρωση του κέντρου υγείας, στην είσοδο του Αλιβερίου

φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα μηχανάκι και ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στην είσοδο του Αλιβερίου, στη διασταύρωση του κέντρου υγείας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος οδηγός της μηχανής, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του δυστυχήματος.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα μοτοσυκλέτα Εύβοια
