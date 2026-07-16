Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί της Πέμπτης αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα στις σήραγγες των Τεμπών.

Σύμφωνα με το onlarissa, ένα ΙΧ αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη σήραγγα Τ2 τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός σταμάτησε και ακινητοποίησε το όχημα για να αντιμετωπίσει το περιστατικό.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική και ο Αυτοκινητόδρομος που έσπευσαν στο σημείο αποκλείοντας το τούνελ, ωστόσο δεν χρειάστηκε η επέμβαση των Πυροσβεστών καθώς ο οδηγός κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να σβήσει μόνος του τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν μεγαλύτερες συνέπειες και δίχως να κινδυνεύσει ο ίδιος.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η σήραγγα άνοιξε εκ νέου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

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