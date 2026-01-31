Παπασταύρου: «Σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προστασία και η ενίσχυσή της ακίνητης περιουσίας»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, απηύθυνε χαιρετισμό στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από την ΠΟΜΙΔΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «για τη Νέα Δημοκρατία, η ακίνητη περιουσία είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας. Και γι' αυτό είναι σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, η προστασία της και η ενίσχυση της, με υπεύθυνες πολιτικές».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με την ΠΟΜΙΔΑ, υπενθύμισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί κοινοί τόποι και ουσιαστικά σημεία σύγκλισης που οδήγησαν μάλιστα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν προταθεί από την Ομοσπονδία..

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «απαίτηση των καιρών μας είναι να μπει τάξη και να οργανωθεί ο χώρος. Να υπάρξει επιτέλους απλοποίηση, διαφάνεια, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότητα, σε ασφάλεια δικαίου και σε πραγματική προστασία της ακίνητης περιουσίας».

«Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να οργανώσουν τον το χώρο. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν εθνικό χρώμα», εξήγησε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία αποτέλεσε ένα τιτάνιο έργο εφτά ετών, «συγκεντρώνοντας σε 477 άρθρα, νομοθεσία 102 ετών, σε πάνω από 170 νομοθετήματα», αλλά και στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημιουργίας 227 τοπικών και 18 ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο σημαντικό πρόγραμμα, που ξεκινά με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Ανακαινίζω-Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκατ. ευρώ: «Πρόκειται για το πρόγραμμα που θα βγει σε δύο μήνες για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με το οποίο θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν πολλά ακίνητα, με όρους που θα επιτρέψουν στη μεσαία τάξη να αξιοποιήσει κλειστά ακίνητα που είναι μια πληγή».

Εν συνεχεία ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην άλλη σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία ενός «gov.gr» στην πολεοδομία: «Να κάνουμε δηλαδή ένα ψηφιακό ενιαίο σημείο όπου όλα τα θέματα της ιδιοκτησίας και του ακινήτου θα είναι ουσιαστικά κάτω από μια ομπρέλα». Και επεσήμανε ότι συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, ένας ενιαίος, ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ακίνητο.

