«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Αποχαιρετούμε τη Χαλκιδική με όμορφες ιστορίες

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ολοκληρώνει την εβδομάδα με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και όμορφες ιστορίες από τη Χαλκιδική. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλά για το χωριό που μεγάλωσε, τα αδέσποτα της περιοχής αποκτούν μια ευκαιρία για υιοθεσία και οι κάτοικοι δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Χαλκιδική δεν ξεχωρίζει μόνο για τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και για τους ανθρώπους της, που καθημερινά αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη τους για τον τόπο και τον συνάνθρωπο.

Ο γνωστός παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλά με συγκίνηση για την αγαπημένη του Χαλκιδική και ιδιαίτερα για τη Μεγάλη Παναγία, το χωριό όπου μεγάλωσε.

Στον Δήμο Πολυγύρου, σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Μέσα από προγράμματα περίθαλψης και φροντίδας στο δημοτικό κυνοκομείο, τα αδέσποτα αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία, με στόχο να βρουν το δικό τους μόνιμο σπίτι μέσω υιοθεσιών. Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των πολιτών για την υιοθεσία ζώων έχει αυξηθεί σημαντικά στην περιοχή.

Παράλληλα, η κοινωνική προσφορά εκφράζεται και μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις υπηρεσίες υγείας. Δύο γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη, με σεβασμό προς το έργο των διασωστών και αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του ΕΚΑΒ, προχώρησαν στη δωρεά δύο ασθενοφόρων, ενώ άλλος ένας κάτοικος της Χαλκιδικής, περιγράφει τους λόγους που τον οδήγησαν στη δωρεά ενός ασθενοφόρου.

Δείτε το trailer:

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