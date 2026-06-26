Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα

Μια 29χρονη αλλοδαπή που εργαζόταν ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία καθώς οι εργοδότες της αντιλήφθηκαν πως αφαίρεσε από το σπίτι κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή της στις 23/6/2026, διαπιστώθηκε πως σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές τετελεσμένες κατ΄επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η 29χρονη κατηγορείται ότι εκμεταλλευόμενη, αφενός την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, λόγω της εργασίας της ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός σε οικίες στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς και αφετέρου την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους των οικιών, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, διατηρώντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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