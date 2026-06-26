Βασίλης Σπανάκης στον ΣΚΑΪ: Ξεπέρασαν τις 765.000 τα καθαρισμένα οικόπεδα

Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Τόνισε ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες, η οποία θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί και πρόσθεσε πρέπει να ακολουθήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να υπάρξει γρήγορη αποκομιδή στα κλαδιά.

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης.

Σημείωσε ότι σε δήμους όπως τα Μέγαρα, το Λαύριο και τον Ωρωπό έχει ξεπεράσει το 15% η αύξηση των καθαρισμένων οικοπέδων.

Ερωτηθείς για τον Υμηττό σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική.

Πρόσθεσε ότι οι δήμοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν ενημερώσει τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους τονίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται συστηματική δουλειά σε Βύρωνα, Καισαριανή και Γλυφάδα.

Πηγή: skai.gr

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