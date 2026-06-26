Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Μοναστηρίου να κινείται με κλεμμένη μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτιδες δύο ανήλικες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον εντοπισμό τους από πλήρωμα της Άμεσης Δράσης, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο και επιχείρησε να συνεχίσει την πορεία του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Η ακινητοποίηση του δίκυκλου συνοδεύτηκε από αντίσταση του 37χρονου (υπηκόου Αλγερίας), κατά τη σύλληψή του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης.

Από την περαιτέρω προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε αφαιρεθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο ανήλικες - μία 17χρονη από την Αλβανία και μία 16χρονη ημεδαπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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