Μύκονος: Αντιδράσεις για γαϊδουράκι που καταγγέλλεται ότι ήταν δεμένο στον ήλιο χωρίς νερό και σκιά

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Οι εικόνες ενός γαϊδουριού στη Μύκονο, τις οποίες ανέδειξε μέσα από ανάρτησή του ο Γιώργος Ντάβλας, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το ζώο βρισκόταν παστουρωμένο, εκτεθειμένο για ώρες στον ήλιο και χωρίς εμφανή πρόσβαση σε σκιά ή νερό.

Η δημοσίευση προκάλεσε μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς το ζώο, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους και να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Πλήθος σχολίων κάνει λόγο για απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, ενώ αρκετοί πολίτες προχώρησαν σε κοινοποιήσεις και αναφορές, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να διασφαλιστεί η προστασία του γαϊδουριού.

Ο δικηγόρος και συνήγορος για τα ζώα Αλέξανδρος Κασσανδρινός, αναφέρει στο skai.gr πώς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το παστούρωμα απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά, καθώς θεωρείται επίσημα πράξη κακοποίησης ζώου.Η πρακτική αυτή —δηλαδή το δέσιμο των ποδιών του ζώου μεταξύ τους (ιπποπέδη) ή του κεφαλιού με τα πόδια για τον περιορισμό της κίνησής του— διώκεται αυτεπαγγέλτως. Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει το ζήτημα είναι ο Νόμος 4830/2021, ο οποίος προστατεύει όλα τα είδη ζώων (παραγωγικά, ιπποειδή, συντροφιάς κ.λπ.).

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Στο άρθρο 24 παρ.1 του Νόμου 4830/2021, ορίζεται ότι η κακοποίηση περιλαμβάνει τον δραστικό και μη ιατρογενή περιορισμό της φυσιολογικής κίνησης των ζώων, αναφέροντας ενδεικτικά την ιπποπέδη (παστούρωμα) και επιφερει διοικητικες και ποινικες κυρωσεις. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 30.000 ευρώ ανά ζώο για σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης και βασανισμού. Εκτός από το χρηματικό πρόστιμο, το παστούρωμα επιφέρει ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές μέσω της δικαστικής οδού.

Στο σημείο(Αγράρι Μυκόνου) μετέβη η Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία και τη διάσωση του ζώου. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί και η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζουμε ότι για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει τον πενταψήφιο αριθμό 10410, ο οποίος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στην υποβολή σχετικών καταγγελιών. Μέσω της συγκεκριμένης γραμμής, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιστατικά που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας των ζώων, ώστε να δρομολογείται η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση αστυνομική παρέμβαση ή το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πολίτες μπορούν να καλούν απευθείας το 100.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το γαϊδουράκι έχει πλέον αφεθεί ελεύθερο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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