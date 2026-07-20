Σήμερα, Δευτέρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για τη σορό της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τις έρευνες της αστυνομίας να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ελέγχουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και εξετάζουν υποθέσεις εξαφανίσεων τόσο πρόσφατες όσο και του παρελθόντος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως «θα μας βοηθήσει πολύ ο ιατροδικαστής αν καταφέρει να προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου. Προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε».

Όπως σημειώνει: «Θα πρέπει να συλλέξουμε τόσο βιντεοληπτικό υλικό όσο και στοιχεία από τη βαλίτσα που βρέθηκε η σορός. Σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε αποτελέσματα της νεκροτομής, οπότε θα γνωρίζουν τουλάχιστον προς τα πού πρέπει να κινηθούν οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 30 ετών με πορτοκάλι μαλλιά. Κατά την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της τουλάχιστον 5 με 7 ημέρες πριν βρεθεί η σορός.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο στοιχεία που να τη συνδέει με συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι ότι το συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα η σορός, είναι στέκι τοξικοεξαρτημένων και ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.



Πηγή: skai.gr

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