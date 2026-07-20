Νίσυρος: Ενισχύεται το δίκτυο σεισμογράφων γύρω από το ηφαίστειο

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη συστηματική επιστημονική παρακολούθηση του ηφαιστείου της Νισύρου πραγματοποιήθηκε με την εγκατάσταση νέου μόνιμου σεισμολογικού σταθμού στον Εμπορειό, ενισχύοντας το δίκτυο καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας στο νησί.

Η νέα υποδομή δημιουργήθηκε από τον Δήμο Νισύρου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου διεθνούς χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του ηφαιστείου παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, χωρίς να καταγράφονται ενδείξεις που να παραπέμπουν σε αυξημένο κίνδυνο ηφαιστειακής ενεργοποίησης.

Νέος σταθμός στον Εμπορειό με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Ο νέος σεισμολογικός σταθμός, με την ονομασία HA.EMPO, εγκαταστάθηκε στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Εμπορειού, όπου στεγάζεται το Ηφαιστειακό Παρατηρητήριο της Νισύρου.

Η εγκατάστασή του έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης επιστημονικού κλιμακίου του ΕΚΠΑ στο νησί από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των επιστημόνων πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου και αναβάθμισης του σεισμολογικού δικτύου που λειτουργεί στη Νίσυρο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο νέος σταθμός εντάχθηκε στο Εθνικό Ενιαίο Δίκτυο Σεισμογράφων, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή μετάδοση των δεδομένων και την άμεση αξιοποίησή τους από την επιστημονική κοινότητα.

Η λειτουργία του αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καταγραφή ακόμη και πολύ μικρών σεισμικών γεγονότων, παρέχοντας λεπτομερέστερη εικόνα για τις μεταβολές που σχετίζονται με τη γεωδυναμική δραστηριότητα της περιοχής.

Τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση μικροσεισμών

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, η παρακολούθηση του ηφαιστείου πραγματοποιείται πλέον με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέες μέθοδοι επιτρέπουν την ανίχνευση ιδιαίτερα ασθενών μικροσεισμών, οι οποίοι σε παλαιότερα συστήματα καταγραφής ενδέχεται να μην ήταν εύκολο να εντοπιστούν.

Η συνεχής συλλογή δεδομένων θεωρείται κρίσιμη για την κατανόηση της συμπεριφοράς ενός ενεργού ηφαιστειακού συστήματος όπως αυτό της Νισύρου, αλλά και για την έγκαιρη αξιολόγηση πιθανών μεταβολών στο μέλλον.

Στόχος ένα διεθνές Ηφαιστειακό Παρατηρητήριο

Ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, ανέφερε ότι η συνεργασία με το ΕΚΠΑ αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάδειξη του νησιού ως διεθνούς κέντρου μελέτης ηφαιστειακών φαινομένων.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία του Ηφαιστειακού Παρατηρητηρίου δεν αφορά μόνο την επιστημονική έρευνα, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επένδυση αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως ο εκπαιδευτικός, ο συνεδριακός και ο θεματικός τουρισμός, που συνδέονται με τη μοναδική γεωλογική ταυτότητα της Νισύρου.

Η δημοτική αρχή ευχαρίστησε το ΕΚΠΑ και τους επιστήμονες που συμμετέχουν στο έργο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών παρακολούθησης του ηφαιστείου.



Πηγή: skai.gr

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