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Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο – Σοβαρά τραυματίας η σύζυγός του

Ο 80χρονος οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο με τη 77χρονη σύζυγό του ως συνεπιβάτιδα, όταν συγκρούστηκε με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 69χρονος

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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18 Ιουλίου) στη Λέρο, με θύμα έναν 80χρονο άνδρα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή κοντά στο Λακκί. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 80χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 77χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Λέρος τροχαίο δυστύχημα τραυματισμός
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