Στον 69χρονο αγνοούμενο ψαρά ανήκει σορός που βρέθηκε στον Κορινό Πιερίας

Σε προχωρημένη σήψη σε παραλία του Κορινού Πιερίας εντοπίστηκε χθες το απόγευμα η σορός του 69χρονου ψαρά που αγνοείτο.

Τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί εδώ και λίγες ημέρες καθώς είχε πάει για ψάρεμα με τη σύζυγό του στην Επανομή Θεσσαλονίκης και είχε αναποδογυρίσει η βάρκα του.

Η σύζυγός του κολύμπησε και κατάφερε να σωθεί και να ενημερώσει τις Αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του, που κατέληξαν με την ανάσυρση της σορού του άτυχου 69χρονου.



Πηγή: skai.gr

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