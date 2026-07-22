Μεσσηνία: Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς – Αρνούνται κάθε εμπλοκή

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας βρίσκονται σήμερα οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών από πρόθεση και υποθέσεις εκβίασης στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου - Νέστορος.

Οι κατηγορούμενοι δίνουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην απόφαση που θα ληφθεί από ανακρίτρια και εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του.

Και οι τρεις απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες προέρχονται από προσωπικές αντιπαραθέσεις με κατοίκους της περιοχής και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του πυροσβέστη αναμένεται να τονίσει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τους δύο συγκατηγορουμένους του αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τα περιστατικά που ερευνώνται.

Η πολύμηνη έρευνα και το αποδεικτικό υλικό

Όπως αναφέρει και το ertnews.gr, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, με τις αρχές να συγκεντρώνουν σημαντικό όγκο στοιχείων πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πέντε ψηφιακοί δίσκοι με καταγεγραμμένες συνομιλίες, καθώς και σειρά μαρτυρικών καταθέσεων κατοίκων, ενώ δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις άνδρες φέρονται να συνδέονται με επτά πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κυρίως κατά τη διετία 2024-2025 στις περιοχές της Μεταμόρφωσης, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Μαρτυρίες για φόβο, απειλές και πιέσεις

Οι καταθέσεις που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία περιγράφουν ένα κλίμα έντασης και φόβου στην τοπική κοινωνία.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι πυρκαγιές σε καλλιέργειες, αποθήκες και άλλες αγροτικές εγκαταστάσεις εκδηλώνονταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ως μέσο εκφοβισμού ή αντιποίνων απέναντι σε όσους δεν υπέκυπταν σε πιέσεις ή προχωρούσαν σε καταγγελίες.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί αναφορές για απειλές, επιθέσεις και φθορές περιουσιών, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλονταν παράνομες χρεώσεις για την παροχή νερού μέσω του αρδευτικού δικτύου, με όσους αντιδρούσαν να φέρονται ότι αντιμετώπιζαν αντίποινα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης και δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Αναμένεται η δικαστική κρίση

Με την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή αν θα κριθεί αναγκαία η προσωρινή τους κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη δικαστική τους μεταχείριση.



Πηγή: skai.gr

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