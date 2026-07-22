Ρόδος: Καταπέλτης το πόρισμα της ΕΑΔ για το κύκλωμα στην Πολεοδομία

Μια αναλυτική και επιβαρυντική «ακτινογραφία» της λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου, δηλαδή της Υπηρεσίας Δόμησης του νησιού, συνθέτει το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Ιούνιο του 2026. Το πόρισμα παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας «Δημοκρατική».

Πρόκειται για έκθεση ελέγχου 181 σελίδων, η οποία συντάχθηκε από κλιμάκιο δύο επιθεωρητριών του Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, σε εκτέλεση εντολής ελέγχου που είχε εκδοθεί στις 4 Αυγούστου 2025.

Ο έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και εξέτασε 3 μεγάλες κατηγορίες υποθέσεων:

τις αιτήσεις για προέγκριση οικοδομικών αδειών και για βεβαίωση όρων δόμησης

τις καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές

τις αιτήσεις για ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών.

Το κλιμάκιο μετέβη επιτόπου στα γραφεία της υπηρεσίας από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, άντλησε στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ και από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Πολεοδομίας και διασταύρωσε φυσικούς φακέλους, βιβλία και ηλεκτρονικές καταχωρίσεις.

Το συμπέρασμα που διατρέχει το σύνολο των 181 σελίδων είναι ότι, κατά την κρίσιμη διετία, η υπηρεσία λειτούργησε σε πλήθος περιπτώσεων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, χρήζουν ποινικής, πειθαρχικής και περαιτέρω ελεγκτικής αξιολόγησης.

Το πλαίσιο και το μέγεθος του ελέγχου

Η αφετηρία του ελέγχου δεν είναι τυχαία, παρατηρεί το ρεπορτάζ της «Δημοκρατικής». Κατά το επίμαχο διάστημα ίσχυαν οι διαδοχικές καταληκτικές προθεσμίες του νόμου 4759/2020 για την εκτός σχεδίου δόμηση, δηλαδή η δυνατότητα να οικοδομηθούν κατά παρέκκλιση γήπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων, εφόσον υποβαλλόταν εμπρόθεσμα αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρώτη και πιο κρίσιμη προθεσμία έληγε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και ακολούθησαν διαδοχικές νομοθετικές παρατάσεις. Ακριβώς σε εκείνες τις ημερομηνίες παρατηρείται εκρηκτική συγκέντρωση αιτήσεων στη Ρόδο.

Συνολικά, στο διάστημα του ελέγχου υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Δόμησης 877 αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας και 1.024 αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης. Από τις αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, οι 681 υποβλήθηκαν μόνο μέσα στον Δεκέμβριο του 2022, ποσοστό 66% του συνόλου, ενώ ένα επιπλέον 7% τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, δηλαδή ακριβώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Το ελεγκτικό κλιμάκιο εξέτασε δειγματοληπτικά 141 αιτήσεις προέγκρισης, ποσοστό 16% του συνόλου, καθώς και 36 στοχευμένα επιλεγμένες αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ενώ στο σκέλος των αυθαιρέτων αποδελτίωσε και τις 108 εκθέσεις αυτοψίας που συντάχθηκαν στο ίδιο διάστημα.

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