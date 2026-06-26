Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Άτομο προσήλθε για να παραδοθεί

Ένα άτομο προσήλθε το πρωί στην Εισαγγελία συνοδευόμενο από δικηγόρο, προκειμένου να παραδοθεί για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Ωστόσο, καθώς είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερο.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων επτά συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των επτά συλληφθέντων, οι οποίοι είναι μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο, όλα ξεκίνησαν από μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν να τραυματιστεί σοβαρά και να καταλήξει λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υ.Α.Ο.Α.Β., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα,

ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες

Νωρίτερα, στους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά άτομα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

1. Ανθρωποκτονία με δόλο

2. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

4. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Τί κατέθεσαν

Όπως φέρεται να ανέφεραν οι συλληφθέντες στις αρχές, η μία παρέα -από την Καλλιθέα- βρισκόταν στην πλατεία, ενώ απέναντί τους υπήρχαν τρία άτομα, τα οποία - σύμφωνα με τους ίδιους - είχαν έρθει από το Παλαιό Φάληρο.

Μετά από λίγο εμφανίστηκε ένας 16χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε μπει στο στόχαστρο της αντίπαλης παρέας. Τότε φέρεται να ζητήθηκαν ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν ακόμη πέντε άτομα.

Ακολούθησε καταδίωξη του 16χρονου με την κατάσταση να εκτροχιάζεται γρήγορα. Στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 15χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο της επίθεσης αποτελεί οργανωμένο οπαδό ομάδας και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η φονική συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Ακόμη ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η συμπλοκή να έγινε για την κυριαρχία στην περιοχή.

Τί ισχυρίστηκε ο 17χρονος δράστης

Στην κατάθεσή του ο 17χρονος που ομολόγησε πως τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος, το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον χτύπησε με σκοπό, όπως είπε, να τον τραυματίσει και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

Το 15χρονο θύμα ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε για ώρες, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών.

Ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του καταρρέοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.

Πηγή: skai.gr

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