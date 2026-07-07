Δίκη Λυγγερίδη: Μόνο δύο μάρτυρες εμφανίστηκαν για κατάθεση

Της Έλενας Γαλάρη

Με το…κιάλι έψαχναν σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, οι δικαστές τους μάρτυρες, για να καταθέσουν για τα επεισόδια στου Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Αν και είχαν κληθεί να καταθέσουν δέκα μάρτυρες, τελικά κατέθεσαν μόνο δύο, με αποτέλεσμα η δίκη να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Απογοητευμένοι οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, έφυγαν από τις φυλακές του Κορυδαλλού, λέγοντας ότι οι μάρτυρες φοβούνται να καταθέσουν τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, μέσα και έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη».

«Ούτε μάρτυρες, ούτε κατηγορούμενοι ήρθαν σήμερα. Μόνο εμείς, οι γονείς του Γιώργου ήρθαμε», ανέφερε με πικρία η μητέρα του άτυχου αστυνομικού, η οποία για ακόμη μία φορά έκανε έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού σε αίθουσα του Εφετείου της Αθήνας, ένα αίτημα στο οποίο συναινούν άπαντες οι διάδικοι.

Πηγή: skai.gr

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