Βρετανία: TikToker αποκαλύπτει ότι οι μαύρες ελιές μπορεί να μην είναι ό,τι φαίνονται

Μαύρες ελιές ή μήπως ελιές που υποβάλλονται σε... «μαύρισμα»;

Μερικές φορές τίποτα δεν ικανοποιεί την επιθυμία σας για αλάτι όσο μερικές ελιές αναφέρει η Daily Mail.

Αλλά την επόμενη φορά που θα ψάξετε για ένα κουτί στα καταστήματα, ίσως θελήσετε να κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά τη λίστα των συστατικών.

Η Σοφία Σμιθ Γκέιλερ, Βρετανίδα influencer στο TikTok και συγγραφέας, προειδοποιεί ότι οι μαύρες ελιές δεν είναι... ακριβώς αυτό που φαίνονται.

Στο viral βίντεό της, εξηγεί ότι οι μαύρες ελιές είναι γεμάτες με πρόσθετα για να αφαιρεθεί η πικράδα τους και για να αλλάξουν το χρώμα τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελιές που διατίθενται στο εμπόριο ως μαύρες μπορεί να μην είναι καθόλου μαύρες από τη φύση τους.

«Πιθανότατα αγοράζετε ψεύτικες μαύρες ελιές από το σούπερ μάρκετ», είπε στο βίντεο, το οποίο έχει περισσότερες από 119.000 προβολές και 6.000 «μού αρέσει».

Συνήθως, σε ένα φθηνό κουτί μαύρων ελιών σούπερ μάρκετ, όλες οι μεμονωμένες ελιές «έχουν πολύ παρόμοια γεύση και εμφάνιση», εξηγεί. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή «όλες έχουν πάρει το ίδιο ακριβώς μαύρο χρώμα» με «ένα συγκεκριμένο συστατικό».



Ο καθηγητής Γκούντερ Κούνλε, επιστήμονας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Ρίντινγκ, δήλωσε ότι το υδροξείδιο του νατρίου «χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην επεξεργασία τροφίμων».

«Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πολλών δημητριακών όπως το καλαμπόκι, για το ξεφλούδισμα τροφίμων, αλλά δεν το βρίσκεις τόσο συχνά στην ετικέτα», δήλωσε στη Daily Mail.

Το γαλακτικό οξύ προστίθεται επίσης στις ελιές σε άλμη, καθώς μειώνει το pH τους, λειτουργώντας ως φυσικό συντηρητικό κατά της ανάπτυξης ανεπιθύμητων παθογόνων.

Υπάρχει όμως ένα άλλο πρόσθετο που θα βρείτε συνήθως στη λίστα συστατικών των μαύρων ελιών - ο γλυκονικός σίδηρος.

Ο γλυκονικός σίδηρος, μια ένωση σιδήρου που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ελιάς, προσδίδει ένα ομοιόμορφο μαύρο χρώμα στους μικρούς στρογγυλούς καρπούς.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαύρες ελιές είναι συχνά στην πραγματικότητα πράσινες στις οποίες έχει προστεθεί η μαύρη ένωση για να γίνουν πιο σκούρες, εξηγεί η TikToker.

«Η δουλειά του είναι να συνδέεται με ενώσεις στις ελιές για να τις οξειδώσει και να τις μετατρέψει σε αυτό το ομοιόμορφο μαύρο χρώμα», εξήγησε ο Σμίθ Γκέιλερ, ο οποίος είναι επίσης πρώην συνεργάτης στο Information Futures Lab του Πανεπιστημίου Μπράουν.

«Απλώς επειδή ονομάζονται μαύρες ελιές, δεν σημαίνει ότι ήταν φυσικά μαύρες - δεν ήταν, ήταν πράσινες».

Ο γλυκονικός σίδηρος (E579) έχει εγκριθεί ως πρόσθετο τροφίμων από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιείται επίσης ως συμπλήρωμα για την καταπολέμηση της έλλειψης σιδήρου, αλλά οι παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό και πόνο στο στομάχι.

Οι «κανονικές» μαύρες ελιές χωρίς το πρόσθετο συχνά είναι λίγο πιο μαλακές από τις πράσινες απλώς επειδή αφέθηκαν να ωριμάσουν πριν συλλεχθούν και υποστούν επεξεργασία.

Αν και η influencer δείχνει ένα κουτί μαύρες ελιές από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, και άλλες βρετανικές αλυσίδες πωλούν μαύρες ελιές που περιέχουν το πρόσθετο.

Η βρετανική εφημερίδα διαπίστωσε ότι οι Asda, Sainsbury's και Tesco πωλούν τη δική τους μάρκα μαύρων ελιών που περιέχουν τον «σταθεροποιητή» γλυκονικό σίδηρο.

Ωστόσο, δεν περιέχουν όλες οι μαύρες ελιές από αυτά τα σούπερ μάρκετ γλυκονικό σίδηρο.

Πολλές μαύρες ελιές αρκετά καλής ποιότητας έχουν αφεθεί να ωριμάσουν σωστά πριν από τη συλλογή, τη συσκευασία και την αποστολή.

Φυσικά, οι μαύρες ελιές (αυτές που αφήνονται να ωριμάσουν) τείνουν να είναι πιο γλυκές και ελαφρώς πιο μαλακές, με λιγότερη πικράδα σε σύγκριση με τις πράσινες ελιές.

Για παράδειγμα, στο τέλος του βίντεο κλιπ, η Σμιθ Γκέιλερ τρώει ελιές Beldi από το Μαρόκο, μια φυσικά ζαρωμένη ποικιλία που σερβίρεται ωριμασμένη σε αλάτι.

«Μπορείτε, αν θέλετε, να αγοράσετε αληθινές μαύρες ελιές στο σούπερ μάρκετ», προσθέτει. «Αυτές είναι οι αληθινές».

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους των Waitrose, Asda, Sainsbury's και Tesco για σχόλια.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας John Lewis, μητρικής της αλυσίδας Waitrose, δήλωσε: «Η χρήση αυτού του συστατικού είναι κοινή σε ολόκληρο τον κλάδο και διατηρεί την ποιότητα και τη γεύση των μαύρων ελιών».

«Δίνουμε στους πελάτες μας επιλογές και πουλάμε επίσης μια μεγάλη ποικιλία από ελιές που δεν χρησιμοποιούν αυτό το γλυκονικό σίδηρο».

Ο Άντριου Όπι, διευθυντής τροφίμων και βιωσιμότητας στο British Retail Consortium (Εμπορικός Σύλλογος Βρετανίας), δήλωσε:

«Το γλυκονικό σίδηρο είναι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων και χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κλάδο στην επεξεργασία ελιάς για την καλύτερη ποιότητα και γεύση».

Πηγή: skai.gr

