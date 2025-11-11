ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά χρήση του μέτρου μείωσης φόρου για δαπάνες ανακαινίσεων - ενεργειακής αναβάθμισης και για ανακαίνιση ανελκυστήρων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

2 αλλαγές και 1 μια διευκρίνηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για το μέτρο της έκπτωσης φόρου για όσους πραγματοποιούν ανακαινίσεις ή ενεργειακές ανακαινίσεις των κατοικιών τους, το οποίο παρατάθηκε και για το 2026 με το προσφάτως ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο.



Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α διευκρινίζει προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι από 1/1/2025 δεν είναι πλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο πλαίσιο της εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία η οποία στόχο έχει να περιορίσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ταυτόχρονα ζητά από το υπουργείο Οικονομικών 2 αλλαγές:

Το ποσό το δαπανών με το μέτρο όπως έχει ψηφιστεί αναγνωρίζει ως δαπάνες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης και τις αγορές υλικών σε ποσοστό έως 25% με το υπόλοιπο να αφορά δαπάνες λήψης υπηρεσιών. Οι ιδιοκτήτες ζητούν η αναλογία να μεταβληθεί σε 50%-50%

Χρήση της ρύθμισης να μπορούν να κάνουν και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι διαχειριστές κτιρίων για την ανακαίνιση ανελκυστήρων. Η απογραφή των ανελκυστήρων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα πρέπει να αναβαθμιστούν σημαντικά (όσο παλιότεροι τόσο μεγαλύτερη η δαπάνη) οπότε το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το μέτρο προβλέπει ότι όσοι προχωρήσουν σε λειτουργική, αισθητική ή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους μπορούν να εξασφαλίσουν έως 16.000 ευρώ έκπτωση φόρου, κατανεμημένη ισόποσα σε 5 χρόνια (έως 3.200 ευρώ το χρόνο δηλαδή). Προϋπόθεση η εξόφληση των δαπανών να γίνει ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα παραστατικά. Επιπλέον, οι δαπάνες δεν μπορούν να αφορούν ακίνητα που είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα παρόμοιας λογικής (π.χ. Εξοικονομώ, Ανακαινίζω-Νοικιάζω κτλ) και δεν πρέπει να έχουν εκπέσει ως επαγγελματικές.



Έστω ότι κάποιος δαπανά μέσα στο 2026 10.000 ευρώ για τις παραπάνω παρεμβάσεις. Εξασφαλίζει 10.000 ευρώ έκπτωση φόρου, από 2.000 ευρώ για κάθε εκκαθαριστικό της περιόδου 2027-2031.Εάν το ποσό της μείωσης υπερβαίνει τον αναλογούντα φόρο για το συγκεκριμένο έτος, η διαφορά δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η έκπτωση προσαρμόζεται βάσει ποσοστού κυριότητας.

Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους και εξοφλούνται από τον διαχειριστή, κατανέμονται βάσει χιλιοστών συνιδιοκτησίας και βεβαιώνονται με σχετική απόδειξη.

Στο πλαίσιο του μέτρου καλύπτονται οι εξής παρεμβάσεις:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ

– Θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και ενεργειακών υαλοπινάκων

– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας ή νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

– Συστήματα ζεστού νερού με ΑΠΕ ή αποθήκευσης ενέργειας

– Εγκατάσταση αυτοματισμών ή μηχανικού αερισμού

– Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ

– Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

– Συντήρηση ή επισκευή στέγης, τοιχοποιίας και χρωματισμών

– Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

– Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

– Επισκευή ή αλλαγή δαπέδων

Καλύπτονται επίσης και οι δαπάνες για τα υλικά των παραπάνω παρεμβάσεων:

– Υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, υαλοπίνακες και εξαρτήματα θέρμανσης/ψύξης

– Φωτοβολταϊκά πάνελ, μπαταρίες, καλώδια, σωλήνες και χρώματα

– Υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

– Υλικά τοιχοποιίας και στέγης, εξοπλισμός σκίασης και δαπέδων

