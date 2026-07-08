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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνεουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι κλάδοι επηρεαζόμενοι από τις τιμές ενέργειας, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες (-1,6%) και οι τράπεζες (-1,3%), κατέγραψαν σημαντικές απώλειες

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Χρηματιστηριακή πτώση

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,6% στις 642,22 μονάδες στις 10:16 ώρα Ελλάδας.

Οι κλάδοι που επηρεάζονται από τις τιμές ενέργειας κατέγραψαν πτώση, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες με απώλειες 1,6%, ενώ οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν κατά 1,3%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές Μέση Ανατολή
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