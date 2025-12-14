Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα, στη Βουλή, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την κύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Δείτε τη συζήτηση στη Βουλή live:



Πηγή: skai.gr

