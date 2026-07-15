Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,48 δισ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο του προϋπολογισμού, ενώ και η πορεία των φορολογικών εσόδων παρέμεινε καλύτερη των προβλέψεων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,95 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε ανέλθει σε 4,52 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο, μετά την αφαίρεση ετεροχρονισμών πληρωμών και έκτακτων εσόδων, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 159 εκατ. ευρώ.

Το ταμειακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 941 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο για έλλειμμα 3,14 δισ. ευρώ, αλλά υψηλότερα σε σχέση με το έλλειμμα των 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Ακολούθως, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,995 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,063 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Το υπουργείο επισημαίνει ότι στη στοχοθεσία είχε ενσωματωθεί η είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούνιο, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του ποσού (884 εκατ. ευρώ) είχε εισπραχθεί ήδη από τον Απρίλιο. Εξαιρουμένης αυτής της χρονικής μετατόπισης, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων έναντι του στόχου διαμορφώνεται σε 1,437 δισ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα των φορολογικών εσόδων. Οι εισπράξεις από φόρους ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας όμως έκτακτα έσοδα 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Εξαιρουμένων αυτών των ποσών, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 33,478 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ που συνδέεται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 5,777 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,469 δισ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη χρονική μεταφορά της είσπραξης της έβδομης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης στον Απρίλιο. Αντίθετα, τα φορολογικά έσοδα του μήνα ανήλθαν σε 5,888 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4%.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36,936 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,132 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 5,796 δισ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από τον στόχο και αυξημένες κατά 745 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.





Πηγή: skai.gr

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