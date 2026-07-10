Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει ώθηση στην κατανάλωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ - Πριν 100 ευρώ».

Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών».

Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 20:00.

Η εκτίμηση του ΕΒΕΠ είναι ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι. Εκείνο όμως που έχει πραγματική σημασία, όπως τονίζει το επιμελητήριο, δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του πιεσμένου όγκου των πωλήσεων που είναι οριακά θετικός 0-2% και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης.

Η ελληνική αγορά, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάκαμψης. Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, συνεχίζουν να επενδύουν στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην εμπειρία του πελάτη. Ωστόσο για πολλές επιχειρήσεις οι φετινές εκπτώσεις δεν αποτελούν μόνο μια εμπορική ευκαιρία, αλλά ένα «σωσίβιο» βιωσιμότητας και μια καθοριστική δοκιμασία για τη ρευστότητα τους.

Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη των φετινών εκπτώσεων

Η αυξημένη επισκεψιμότητα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της λιανικής κατανάλωσης και διάχυση των εσόδων στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, σημειώνει το επιμελητήριο, περιμένουμε να δούμε πόσο σημαντικές θα αποδειχθούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εφαρμογή ίσων κανόνων για τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για υγιή ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών.

«Αντίπαλοι» της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι «fast commerce» πλατφόρμες τρίτων χωρών, με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 ευρώ των συνολικών αγορών μας, όπως υπογράμμισε το ΕΒΕΠ και προσθέτει: «Καλούμε λοιπόν, τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις, πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία. Η πολιτεία, από την πλευρά της, οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμιτο εμπόριο και δημιουργούν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Η καταναλωτική συμπεριφορά, όπως εκτιμά το επιμελητήριο, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη με προσεκτικές και έξυπνες αγορές, μέσω αναζήτησης χαμηλότερης τελικής τιμής κυρίως σε είδη ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικά και συσκευές, ενώ το μέσο ποσοστό έκπτωσης θα είναι φέτος 35-50%.

Τα στοιχεία της EΕ για την κατανάλωση στην Ευρώπη το α' εξάμηνο δείχνουν μια ήπια ανάκαμψη σε όγκο, αλλά με τον Ευρωπαίο καταναλωτή να παραμένει προσεκτικός λόγω κόστους ζωής και επιτοκίων. Τα βασικά συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή αγορά είναι πως η κατανάλωση δεν βρίσκεται σε ύφεση, αλλά αναπτύσσεται με χαμηλές ταχύτητες. Η αύξηση του τζίρου σε αρκετούς κλάδους προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές και όχι από περισσότερες πωλήσεις. Ο καταναλωτής παραμένει «value seeker», δηλαδή συγκρίνει, περιμένει προσφορές, περιορίζει αυθόρμητες αγορές. Εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί το β' εξάμηνο και δεν υπάρξει νέα ενεργειακή αναταραχή, η ιδιωτική κατανάλωση στην ΕΕ μπορεί να κινηθεί στο +1,5% έως +2% σε πραγματικούς όρους, με ισχυρότερη συμβολή υπηρεσιών και τουρισμού.

«Άρα η καλοκαιρινή περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το ευρωπαϊκό και ελληνικό λιανεμπόριο. Η αγορά καλείται για ακόμη μία φορά να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργεί η ισχυρή τουριστική κίνηση και στις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν, ουσιαστικά, το πρώτο "βαρόμετρο" του δευτέρου εξαμήνου, αλλά και το "σωσίβιο" της οικονομικής χρονιάς. Το στοίχημα της αγοράς και κοινό ζητούμενο είναι να αποτελέσουν οι εκπτώσεις την αφετηρία ενός αισιόδοξου κλίματος για τις ΜμΕ του ελληνικού λιανεμπορίου», καταλήγει το ΕΒΕΠ.

Πηγή: skai.gr

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