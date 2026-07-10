Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη Μέση Ανατολή, μετά την αναζωπύρωση της έντασης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.508,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,74%), της Εθνικής (+1,38%), της Allwyn (+1,31%) και της Jumbo (+1,16%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-0,37%) και της Metlen (-0,10%).

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 18 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Unibios (+4,73%) και Minerva (+4,00%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Medicon (-6,19%) και ΣΙΔΜΑ (-3,77%).

Πηγή: skai.gr

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