Ισχυρή άνοδο σημειώνουν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από τρεις ημέρες απωλειών, ακολουθώντας την αλλαγή του κλίματος διεθνώς που επέφερε η σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις ελπίδες που καλλιέργησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί σύντομα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άλμα 2,17% και κινείται στις 607,84 μονάδες, με όλους τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά εκτός αυτού του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακόμα υψηλότερα κέρδη «γράφει» ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, που κινείται στις 5.843 μονάδες με άνοδο 2,78%.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX κερδίζει 2,54% και ανέρχεται στις 23.987 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται στις 8.077 μονάδες με άνοδο 2,05%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 διαμορφώνεται 1,74% υψηλότερα, στις 10.427 μονάδες.

Ισχυρά κέρδη 3,02% σημειώνει και ο δείκτης IBEX 35 στη Μαδρίτη, στις 17.456 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 2,66% στις 45.197 μονάδες.

Η ανάταση της επενδυτικής ψυχολογίας στηρίζεται στην ισχυρή διόρθωση που καταγράφουν οι τιμές του αργού μετά τη δήλωση του Τραμπ εχθές ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», ενώ άφησε παράλληλα να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διατηρήσει ανοιχτή την κρίσιμη θαλάσσια ενεργειακή οδό του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον έλεγχο του Στενού, ενώ πρόσθεσε ότι, αν η Τεχεράνη επιχειρήσει να διακόψει τις ροές πετρελαίου από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, θα πληγεί ακόμα ισχυρότερα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν πάντως δήλωσε εχθές στο CNBC ότι τα δεξαμενόπλοια που θα επιχειρήσουν τον διάπλου του Στενού «θα πρέπει να προσέχουν πολύ».

Με ώθηση από τις δηλώσεις Τραμπ, οι τιμές του αργού έχουν σημειώσει «βουτιά» της τάξης του 10% από εχθές, όταν σκαρφάλωσαν έως στα 120 δολαρίων το βαρέλι περίπου, ωστόσο παραμένουν αυξημένες καθώς και την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσαν ένα ισχυρό ράλι.

Κέρδη και στις ασιατικές αγορές

Στο πράσινο έκλεισαν τη δεύτερη χρηματιστηριακή ημέρα της εβδομάδας και τα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού, με τον δείκτης Kospi, στη Νότια Κορέα, να οδηγεί την άνοδο και να κλείνει με άλμα 5,35%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε με κέρδη 3%, ενώ ο Topix έγραψε άνοδο 2,60%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,09%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε με άνοδο 2,17%, ενώ στην ηπειρωτική κίνα ο CSI 300 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 1,28%.



