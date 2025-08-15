Η επιχείρηση Θέρος...θυριεύει - Σε φορολογικό κλοιό όλη η επικράεια το τριήμενο της Παναγίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η επιχείρηση Θέρος της ΑΑΔΕ (έτσι έχει ονομαστεί η φετινή διαρκής επιχείρηση ελέγχων) ….ΘΕΡΙΕΥΕΙ από σήμερα έως και την Κυριακή. Καθώς όλη η επικράτεια μετατρέπεται σε ένα μεγάλο «πανηγύρι» για τον εορτασμό της ανάληψης της Θεοτόκου στους ουρανούς, το τελευταίο που θέλει η ΑΑΔΕ είναι το τριήμερο να εξελιχθεί σε «πανηγύρι του φοροφυγά».

Για το λόγο αυτό οι ελεγκτές της Αρχής θα ξεχυθούν σε νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς για να στήσουν το …δόκανό τους σε εστιατόρια, bars και beach bars, πανηγύρια κι εκδηλώσεις. Μάλιστα η διοίκηση της Αρχής τους έχει «εφοδιάσει» με το δικαίωμα να κάνουν ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια κι όχι μόνο στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους. Ένας εφοριακός από την Πρέβεζα με έναν άλλον από την Άρτα, μπορούν να φύγουν και να ελέγξουν, τα beach bars της Πιερίας για παράδειγμα ή κάποιου νησιού.

Ακριβώς επειδή οι έλεγχοι θα γίνονται σε τόσο μεγάλη κλίμακα, δεν μπορεί να είναι τυχαίοι. Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα διασταυρώσεων δεδομένων, δεικτών τζίρου ανά κλάδο, τα στοιχεία του myData φυσικά, καταγγελίες οι οποίες έχει κριθεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν αλλά και το …τεφτέρι της εφορίας με αποδεδειγμένους παραβάτες προηγούμενων ετών, υποψήφιους για υποτροπές κι άρα ακόμη μεγαλύτερες ποινές.

Οπλισμένοι με tablets, στα οποία είναι εγκαταστημένη η εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive που επιτρέπει άμεσες επαληθεύσεις ΦΠΑ και εισοδημάτων, θα ελέγχουν τα δεδομένα των POS και των ταμειακών αλλά θα βλέπουν και με τα μάτια τους – αφού θα παριστάνουν τους τουρίστες – αν όλα είναι ΟΚ.

Ο σχεδιασμός λέει επίσης ότι αυτό το τριήμερο η ΑΑΔΕ θα …σηκώσει και drones. Από τη μια για να σαρώσουν δυσπρόσιτες περιοχές με απομονωμένες βίλες, θέατρα «ξέφρενων» πάρτι ενίοτε μεγάλης φοροδιαφυγής.

Από την άλλη για να συνδράμουν τον έλεγχο για τις παραβάσεις στις ακτές από επιχειρηματίες που καταστρατηγούν τις συμβάσεις τους και απλώνουν τις ξαπλώστρες τους εκτός ορίων.

Οι συνήθεις τρόποι φοροδιαφυγής είναι γνωστοί :

Μη διασύνδεση POS – ταμειακής

Αποφυγή έκδοσης απόδειξης

Έκδοση ανακριβούς απόδειξης

«Πειραγμένες» ταμειακές

Εποχικές επιχειρήσεις «φαντάσματα» ώστε να αποφεύγουν να αποδώσουν τον ΦΠΑ

Οι ποινές ποικίλλουν από πρόστιμα μέχρι και 48ωρα λουκέτα αν δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή η αξία των αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί ξεπερνά τα 500€.

Η υποτροπή επιφέρει λουκέτο 96 ωρών.

10ημερο λουκέτο είναι το αποτέλεσμα πολλαπλών παραβάσεων εντός 2 ετών.

Το χειρότερο για τον επιχειρηματία που θα βρεθεί να φοροδιαφεύγει είναι άλλο και είναι διπλό.

Αφενός ότι αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης, ξεκινά έλεγχος στα βιβλία τους σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας.

Αφετέρου μπαίνει στη «μαύρη» λίστα των παραβατών και στο…μάτι της ΑΑΔΕ το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πάντα ψηλά στη λίστα των υποψηφίων προς έλεγχο.

