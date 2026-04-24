Τζέικομπ Ελόρντι: Είναι το νέο πρόσωπο αρώματος γαλλικού οίκου

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι επίσημα το νέο πρόσωπο του Bleu de Chanel. Ο καταξιωμένος ηθοποιός και είδωλο της ανδρικής ένδυσης μεταφέρει ένα μείγμα νεωτερικότητας και κλασικής κομψότητας στο άρωμα-best-seller του θρυλικού γαλλικού οίκου μόδας.

Ο οίκος Chanel τον επέλεξε επίσημα ως έναν από τους πιο επιδραστικούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ για να εκπροσωπήσει το χαρακτηριστικό του ανδρικό άρωμα. Ο Αυστραλός ηθοποιός ευρέως γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Euphoria, Frankenstein και Wuthering Heights ήταν επιλογή του στελέχους του οίκου Thomas du Pré de Saint Maur.

Jacob Elordi Is the New ambassador of Bleu de Chanel pic.twitter.com/od1opkUVIn — Complex Style (@ComplexStyle) April 23, 2026

Η συνεργασία μοιάζει με φυσική εξέλιξη τόσο για τον 106 ετών γαλλικό οίκο μόδας όσο και για τον ηθοποιό. Ο Thomas du Pré de Saint Maur, επικεφαλής παγκόσμιων δημιουργικών πόρων του Chanel για αρώματα και ομορφιά, σημείωσε ότι ξεχώρισε τον ηθοποιό εδώ και αρκετό καιρό. «Παρακολουθώ την καριέρα του Τζέικομπ Ελόρντι εδώ και αρκετά χρόνια, από την εποχή του Euphoria» δήλωσε ο du Pré de Saint Maur. «Ενσαρκώνει τέλεια το Bleu de Chanel: εκφράζοντας ελευθερία, μυστήριο, μαγνητισμό και μια αρρενωπότητα που συνδυάζει τη νεωτερικότητα με μια συγκεκριμένη κλασική κομψότητα» ανέφερε.

Ο ηθοποιός και το στέλεχος του οίκου συναντήθηκαν αρχικά στα γυρίσματα του See You at 5, κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους που προωθούσε το Chanel No. 5, στην οποία ο Ελόρντι πρωταγωνίστησε δίπλα στη Μάργκο Ρόμπι.

Πηγή: skai.gr

