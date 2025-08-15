Πάτρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Πλέον, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενώ οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από ασθενείς ανέμους, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στο σημείο παρέμειναν ισχυρές επίγειες δυνάμεις μαζί με πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να αντιμετωπίζουν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις που ενδέχεται να εκδηλώνονταν σε μικρές εστίες.

Εστία έντασης στη χαράδρα του Μπάλα

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, η κατάσταση «ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης», αποτρέποντας τη διασπορά της φωτιάς.

Με το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρήσεις κατάσβεσης συνέχισε εναέρια μονάδα, καθώς ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε ρίψεις νερού για την διαβροχή των καμένων εκτάσεων και τον περιορισμό του κινδύνου νέων εστιών.

Συνεχής επιφυλακή και αστυνομική παρουσία

Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συμμετοχή 256 πυροσβεστών, 11 πεζοπόρων τμημάτων και 51 οχημάτων, ενώ παράλληλα, ισχυρή είναι και η αστυνομική παρουσία μέσω τακτικών περιπολιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και τον έλεγχο της κατάστασης.

