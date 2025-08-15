Λιμενικό Σώμα: Eντοπισμοί αλλοδαπών σε σειρά περιστατικών σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας

Σε σειρά περιστατικών παρενέβη το Λιμενικό Σώμα, με εντοπισμούς αλλοδαπών που με πλωτά μέσα εισήλθαν στη χώρα, χωρίς να είναι εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Καλών Λιμένων εντόπισαν 29 αλλοδαπούς (23 άντρες, 2 γυναίκα και 4 ανήλικοι) σε παραλία των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 11.08.2025 από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης για την Ελλάδα, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους τα χρηματικά ποσά των 4.800 λιρών Σουδάν ή των 15.000 δηναρίων Λιβύης.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας 28χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, ενώ η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε.

Σε άλλο περιστατικό τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Καλών Λιμένων εντόπισαν 73 αλλοδαπούς (60 άντρες και 13 ανήλικοι) στην παραλία “ΛΕΝΤΑ” του Δήμου Γόρτυνας. Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 12.08.2025 από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης για την Ελλάδα, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 200.000 γκίνε Αιγύπτου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, ενώ η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών καταστράφηκε.

Επίσης, τις πρωινές ώρες σήμερα, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος (Τ/Χ) με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το Φαρμακονήσι. Το Τ/Χ προσέγγισε τις βόρειες ακτές του Φαρμακονησίου, όπου αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εντόπισαν συνολικά 14 άτομα (4 άντρες, 4 γυναίκες και 6 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί παρελήφθησαν από ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου, όπου παραδόθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου. Από το Λιμεναρχείο Λέρου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.

Τέλος, υπό το συντονισμό του EKΣEΔ εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από πλοίο με σημαία Πορτογαλίας, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Στην περιοχή μετέβη σκάφος της δύναμης FRONTEX το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιοχωρας. Ο καιρός στην περιοχή είναι με βορειοδυτικούς ανέμους τεσσάρων μποφόρ.

