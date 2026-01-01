Τις φωνητικές τους ικανότητες ανέδειξαν οι εκλεκτοί καλεσμένοι του The Voice of Greece κατά τη διάρκεια του πεντάωρου επεισοδίου​​​​​, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ανάμεσά τους οι Μαρία Αναστασοπούλου, Δημήτρης Πανόπουλος, Χρήστος Φερεντίνος, Φάνης Λαμπρόπουλος, και Κώστας Τσουρός.

Σημειώνεται πως το λαμπερό και διασκεδαστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece», αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του γενικού συνόλου, στη ζώνη μετάδοσής του, με 17,7%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 12,7%. 2.789.195 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Κωστή Μαραβέγια, και τους εκλεκτούς καλεσμένους στη σκηνή του #TheVoiceGR, οι οποίοι έζησαν την εμπειρία μίας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φυσικά, αυτό το επεισόδιο είχε πολύ τραγούδι, πολύ γέλιο, εξομολογήσεις και... αποκαλύψεις.

Δείτε ξανά, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21.00, τους 16 εκλεκτούς καλεσμένους να ανεβαίνουν στη σκηνή του «The Voice of Greece» και να προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες:

Μ. Αναστασοπούλου & Δ. Πανόπουλος – «Όσο έχω εσένα»:

Χρήστος Φερεντίνος – «Τσικαμπούμ»:

Φάνης Λαμπρόπουλος – «Καλύτερα μαζί σου»:

Κώστας Τσουρός – «Το γλέντι»:

