Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τους φανατικούς του «Stranger Things». Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας της πέμπτης και τελευταίας σεζόν, φέρνοντας μαζί του μια έκπληξη που θα κρατήσει τους θεατές σε αγωνία μέχρι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η πέμπτη σεζόν χωρίζεται σε τρία μέρη με συγκεκριμένες ημερομηνίες: το πρώτο κομμάτι κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο την ημέρα των Χριστουγέννων και το μεγάλο φινάλε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Η πλατφόρμα στοχεύει να κρατήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στο κόκκινο καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, δημιουργώντας ένα είδος τηλεοπτικού εορταστικού… calendar. Η στρατηγική θυμίζει την προηγούμενη κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν, που επίσης μοιράστηκε σε δύο μέρη.

Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελούμενο από τέσσερα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει το δεύτερο κεφάλαιο, με τρία επεισόδια, τα Χριστούγεννα, ενώ το μεγάλο φινάλε της σειράς θα προβληθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την ιστορία που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Όλο το αγαπημένο cast συγκεντρώνεται για μια τελευταία φορά στο Χόκινς. Οι Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour και όλη η παρέα των αγαπημένων ηθοποιών επιστρέφουν στους ρόλους που τους έκαναν διάσημους παγκοσμίως.

Φινάλε με κλάμα και απελευθέρωση

Η πορεία των αδελφών Ντάφερ από το 2015, όταν η πρότασή τους για μια περιπέτεια «σαν τον Τζον Κάρπεντερ αναμεμειγμένο με τον Ε.Τ.», έφτασε στο Netflix, είναι εντυπωσιακή. Η πρώτη τους ταινία είχε κυκλοφορήσει κατευθείαν σε video-on-demand, γεγονός που τους έκανε να αντιμετωπίσουν τη σειρά έως τη δεύτερη -αναπάντεχη- ευκαιρία τους. Παρόλο που τότε ένιωθαν «αουτσάιντερ» -όπως το Netflix- ο Ματ Ντάφερ σήμερα δηλώνει σχεδόν ανακουφισμένος. «Ακόμη κι αν ο κόσμος δεν αγαπήσει την τελευταία σεζόν, ξέρω ότι ο Ρος κι εγώ θα μας επιτραπεί να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα».

Για την τελική αναμέτρηση, οι δημιουργοί στρατολόγησαν μία ακόμη εμβληματική μορφή της δεκαετίας του ’80: τη Λίντα Χάμιλτον, τη θρυλική Σάρα Κόνορ του «Εξολοθρευτή». Η Χάμιλτον θα υποδυθεί τη Δρ. Κέι, μία στρατιωτική επιστήμονα, που είναι και η αντικαταστάτρια του «κακού» Δρ. Μπρένερ της προηγούμενης σεζόν.

Η πέμπτη σεζόν ξεκινά με τους κατοίκους του Χόκινς υπό στρατιωτική καραντίνα, έχοντας κάνει ένα μικρό χρονικό άλμα στον Νοέμβριο του 1987. Για τους νεαρούς πρωταγωνιστές, που ξεκίνησαν την καριέρα τους ως παιδιά και μεγάλωσαν μπροστά στην κάμερα, το τέλος είναι ιδιαίτερα συναισθηματικό.

Η επιλογή του Netflix να «κλείσει» τη σειρά-φαινόμενο την Παραμονή Πρωτοχρονιάς φαίνεται συμβολική. Καθώς ο κόσμος προετοιμάζεται για ένα νέο έτος, οι φαν θα αποχαιρετήσουν τη σειρά που καθόρισε την τηλεοπτική δεκαετία. Με επεισόδια που ξεπερνούν τα 60 λεπτά και τελευταίο επεισόδιο διάρκειας δύο ωρών, η παραγωγή υπόσχεται ένα φινάλε αντάξιο της επιτυχίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα πιο απρόσμενα πολιτιστικά φαινόμενα της σειράς ήταν η αναβίωση του τραγουδιού «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους, κάτι που εξέπληξε ακόμη και τους δημιουργούς.

«Φθινόπωρο 1987. Το Χόκινς φέρει ακόμα τα σημάδια που άφησαν τα ρήγματα. Οι ήρωες έχουν πλέον μόνο έναν στόχο: να βρουν και να καταστρέψουν τη Vecna. Η κυβέρνηση θέτει την πόλη σε καραντίνα και προσπαθεί να συλλάβει την Eleven, η οποία έχει αναγκαστεί να κρυφτεί. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ, επικρατεί πανικός. Η τελική μάχη πλησιάζει, πιο σκοτεινή και επικίνδυνη από ποτέ, και μπορεί να δοθεί μόνο μαζί, μια τελευταία φορά», σύμφωνα με την επίσηψη σύνοψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.