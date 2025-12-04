Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Με όχημα την αγάπη, μια γυναίκα άνοιξε το σπίτι και την καρδιά της σε όσα παιδιά την χρειάστηκαν. Η Βαρβάρα Τέτη, με μακρά πορεία στον “Άγιο Στυλιανό” και συνιδρύτρια του Πανελλήνιου Δικτύου Αναδόχων Οικογενειών, μιλά για τη ζωή της δίπλα σε οκτώ παιδιά. Μια διαδρομή, όπου η φροντίδα γίνεται πυξίδα και κάθε βήμα είναι ένα μικρό θαύμα.

Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνεται σε πολλούς στίχους του ελληνικού πενταγράμμου, έχει μία ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα από το 1926, βρίσκεται στα Ανατολικά της Θεσσαλονίκης και το βλέμμα μας χορταίνει θάλασσα. Μιλάμε για την Καλαμαριά, την οποία, γνωρίζουμε μέσα από το Παραλιακό της Μέτωπο, το Καραμπουρνάκι, τη μαρίνα της Καλαμαριάς με τα σκάφη και τις ψαρόβαρκες, το εμβληματικό Κυβερνείο που μετά την εγκατάλειψη, αναβιώνει πλέον χάριν στην ανταπόκριση του κράτους και τη γαστρονομία που κατακλύζεται από θαλασσινά.

Η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται τον οικισμό Ρομά στον Δενδροπόταμο και καταγράφει τον αγώνα μιας ολόκληρης κοινότητας για καλύτερη ζωή.

Δείτε το trailer:

