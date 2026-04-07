Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Κέρκυρα, την Πάρο και τη Νάξο. Η μεγαλοπρέπεια του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα και οι αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις της Πάρου και της Νάξου μπαίνουν στη σκαλέτα της εκπομπής, σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 15.00. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Κέρκυρα, η καρδιά της θρησκευτικής ζωής χτυπά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου φυλάσσεται το άφθαρτο σκήνωμα του Πολιούχου του νησιού. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποιείται η αρχαιότερη λιτανεία του Αγίου, μια παράδοση που καθιερώθηκε το 1553, όταν -σύμφωνα με την ιστορία- το νησί σώθηκε από θανατηφόρο λοιμό. Πρόκειται για μια μοναδική στιγμή, όπου ο Επιτάφιος περιφέρεται μαζί με το σκήνωμα του Αγίου, υπό τους πένθιμους ήχους του επιβλητικού καμπαναριού και των φιλαρμονικών του νησιού.

Στην Πάρο, στη Σάντα Μαρία, στο ανατολικότερο άκρο του νησιού, γνωρίζουμε τη Μαρία Αναγνωστοπούλου-Κατσουνά, γνωστή ως «μαγείρισσα της καρδιάς», όπως την αποκαλούν οι πελάτες της ταβέρνας της. Με λίγα τραπεζάκια και πολλή αγάπη, δημιουργεί έναν χώρο γεμάτο θαλπωρή, όπου η παράδοση περνά μέσα από τις γεύσεις. Στο πασχαλινό τραπέζι κυριαρχούν παραδοσιακά εδέσματα όπως κουλούρα, βραστό και φρικασέ, αναδεικνύοντας τον γαστρονομικό πλούτο της τοπικής κουζίνας.

Η πατάτα Νάξου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας, με βαθιές ρίζες στην τοπική οικονομία και την καθημερινότητα του νησιού. Χάρη στο εύφορο έδαφος και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, ξεχωρίζει για την ποιότητά της και έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Στο ρεπορτάζ της εκπομπής, καταγράψαμε τόσο τη σημασία που έχει για τους Ναξιώτες, όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Πηγή: skai.gr

