Είκοσι αποφασισμένοι, μαχητικοί και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση αθλητές θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας από την Κυριακή 31 Αυγούστου, στην πρεμιέρα του EXATHLON, του πιο θεαματικού, αθλητικού event της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας θα δώσει το σύνθημα της έναρξης και οι είκοσι αθλητές θα περάσουν στις εντυπωσιακές πίστες για να αναμετρηθούν με τους συναθλητές και τον εαυτό τους.

Μαχητικότητα, ομαδικότητα, δίψα για τη νίκη. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι τολμηροί αθλητές, που θα πατήσουν το πόδι τους στις απαιτητικές πίστες του EXATHLON. Οι αθλητές και αθλήτριες που θα παρακολουθήσουμε έχουν αποδείξει πως διαθέτουν και τα τρία!

Αθλητές που έχουν επιβιώσει κάτω από τον καυτό ήλιο και μέσα στις τροπικές καταιγίδες του Αγίου Δομινίκου. Έχουν παθιαστεί με τους αγώνες και ζουν για την αδρεναλίνη τους. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το EXATHLON τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ας θυμηθούμε την πορεία τους μέχρι σήμερα:

ΑΝΔΡΕΣ

Γιάννης Κέλι Αλκέο

Ηλικία: 32

Ιδιότητα: Γυμναστής

Διαθέτει δυναμισμό και ταχύτητα. Αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor τη σεζόν 2024-25. Τότε οι επιδόσεις του στους στίβους μάχης τον έφεραν στη δυάδα του τελικού. Ακόμα ζεστός από την συμμετοχή αναμένεται να δείξει τον ίδιο δυναμισμό στις πίστες του Exathlon. Έχει καταγωγή από την Αλβανία και στην Ελλάδα ήρθε όταν ήταν ενός έτους. Σπούδασε personal training και συνέχισε με σεμινάρια άρσης βαρών, ενόργανης και CrossFit. Συμμετέχει σε αγώνες CrossFit και παίζει ποδόσφαιρο. Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε στο να φτιάξει το δικό του γυμναστήριο στον Βύρωνα. Παντρεύτηκε φέτος τον Αύγουστο και περιμένει το πρώτο του παιδί!

Γιώργος Γκιουλέκας

Ηλικία: 30 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Τα video του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έκαναν να ξεχωρίσει από νωρίς για το χιούμορ και την αμεσότητά του. Έχοντας ως θέμα τους κυρίως το ποδόσφαιρο, ο ίδιος εκφράζει την αγάπη του για το άθλημα μπαίνοντας και ως παίκτης στα γήπεδα. Μέσα από την πορεία του στο Survivor 2023-24 απέδειξε πως διαθέτει το σθένος και την επιμονή για να κερδίσει. Ένα χρόνο πριν τερμάτισε τρίτος έχοντας όμως κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του αυτοκινήτου. Μπαίνοντας στο Exathlon οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός έχει επιλέξει την πόλη που μεγάλωσε για να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, ένα e-shop με αντρικό ρουχισμό. Άτομο με ευαισθησίες συμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις. Η πιο έντονη εμπειρία που έχει ζήσει σε αυτό το πλαίσιο ήταν όταν ταξίδεψε σε ένα χωριό της Τανζανίας για να βοηθήσει στην ανοικοδόμησή του.

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Παρουσιαστής

Γρήγορος, δυναμικός και έντονος το 2017 τερμάτισε δεύτερος στο Survivor και το 2023 με τη συμμετοχή του στο Survivor All Star απέδειξε πως έχει διατηρήσει τη δυναμική του μπαίνοντας στην τετράδα του τελικού. Με μία τόσο καλή πορεία στους στίβους μάχης τα run του στις πίστες του Exathlon αναμένονται συναρπαστικά. Κατάγεται από τη Λευκωσία και σπούδασε Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι γυμναστής και εκπαιδευτής καταδύσεων, ενώ έχει εργαστεί και ως μοντέλο. Εδώ και εννέα σεζόν έχει τη δική του ταξιδιωτική εκπομπή στην Κύπρο. Τις τελευταίες δύο σεζόν παρουσιάζει παράλληλα μία εκπομπή που αναλαμβάνει την ανακαίνιση σπιτιών συμπατριωτών του που βρίσκονται σε ανάγκη. Το ενδιαφέρον και η αγάπη του για τον συνάνθρωπο τον οδήγησαν στην απόφαση να ετοιμάσει ένα ίδρυμα το οποίο θα στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Τάκης Καραγκούνιας

Ηλικία: 52 ετών

Ιδιότητα: Προπονητής Πυγμαχίας

Είναι από το Αίγιο και το βροντοφωνάζει όποτε μπορεί. Αυτό και την ηλικία του! Περήφανος - και δικαίως - για τις επιδόσεις του στους στίβους μάχης έχει συμμετάσχει στο Survivor τη σεζόν 2021-22 καθώς και στο Survivor All Star. Η συμμετοχή του στο Exathlon ανεβάσει τον πήχη της δυσκολίας αλλά ο ίδιος απολαμβάνει τις προκλήσεις. Παραδέχεται πως μπορεί να γίνει οξύθυμος όμως «λιώνει» κάθε φορά που προφέρει το όνομα της κόρης του. Είναι σκληραγωγημένος καθώς υπηρέτησε στα ΟΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού και μετά την αποστρατεία του, ξεκίνησε να εργάζεται ως μισθοφόρος σε εμπορικά πλοία, προσπαθώντας να αποτρέψει τις επιθέσεις πειρατών. Έχει διακριθεί στην πυγμαχία κερδίζοντας επτά πρωταθλήματα ενώ έχει εργαστεί και ως διαιτητής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Διατηρεί τη δική του αίθουσα πυγμαχίας και tae kwon do στο Αίγιο.

Γιώργος Κόρομι

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Ηπίων τόνων, επιλέγει να είναι χαμογελαστός και να δείχνει τον δυναμισμό του στους στίβους μάχης και στο ψάρεμα! Οι επιδόσεις του σε αυτό του χάρισαν δύο φορές το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ψάρι που αλιεύτηκε παγκοσμίως σε Survivor τόσο κατά τη συμμετοχή του τη σεζόν 2020-21 όσο και στο Survivor All Star. Κατάγεται από την Ουγγαρία αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Η ενασχόληση του με το μόντελινγκ τον έχει φέρει πολλές φορές στην πασαρέλα μεγάλων Ελλήνων σχεδιαστών. Σπούδασε γραφιστική και 3D Animation όμως επαγγελματικά δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ως αθλητής σε αγώνες τριάθλου σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάτι που σίγουρα θα του δώσει προβάδισμα στις πίστες του Exathlon. Πριν από τρεις μήνες απέκτησαν με τη σύντροφό του μία κόρη και είναι σίγουρο πως θα του λείψουν πολύ.

Φάνης Μπολέτσης

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Business Development Manager

Με τις επιδόσεις του στους στίβους μάχης του Survivor τη σεζόν 2023-24 απέκτησε το ψευδώνυμο «ο γιος του ανέμου». Η αξιοσημείωτη ταχύτητά του τον έφτασε στη δυάδα του τελικού. Για να κατακτήσεις τις πίστες του Exathlon πρέπει σίγουρα να διαθέτεις ταχύτητα επομένως οι προσδοκίες του για τη νίκη δεν μπορούν παρά να είναι βάσιμες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και όταν ενηλικιώθηκε έφυγε για το Λονδίνο όπου σπούδασε Οικονομικά ––συνεχίζοντας με μεταπτυχιακό στο Management Finance στο φημισμένο UCL. Εργάζεται ως Business Development Manager στις επιχειρήσεις που διατηρεί η οικογένειά του. Μετά τη συμμετοχή του στο Survivor άνοιξε γήπεδα πάντελ στον Χολαργό αλλά και μία εταιρία που ασχολείται με τη διοργάνωση event ηλεκτρονικής - house μουσικής.

Ντάνιελ Νούρκα

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Ηθοποιός

Στέφθηκε ο μεγάλος νικητής του Survivor για τη σεζόν 2023-24 καταφέρνοντας να είναι γρήγορος αλλά και απόλυτα συγκεντρωμένος μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Οι πίστες του Exathlon ανεβάζουν τον πήχη της δυσκολίας όμως έχει αποδείξει πως ξέρει να πετυχαίνει τη νίκη. Κατάγεται από την Αλβανία αλλά μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο όμως στην πορεία τον κέρδισε η Υποκριτική. Όταν ήταν 21 ετών γράφτηκε σε δραματική σχολή και έκανε το ντεμπούτο του σε επιτυχημένη σειρά της τηλεόρασης. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες. Μετά τη νίκη του συνέχισε την καριέρα του συμμετέχοντας στην ταινία του Αλέξανδρου Ρήγα «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή». Ασχολείται παράλληλα με το μόντελινγκ ενώ πλέον δραστηριοποιείται και στο χώρο της εστίασης καθώς σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια του πρώτου του all day café bar.

Γιώργος Πιλίδης

Ηλικία: 25 ετών

Ιδιότητα: Αθλητής MMA

Πρωταθλητής από μικρή ηλικία, η ταχύτητα και ο δυναμισμός του τον έχρισαν φαβορί από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στους στίβους μάχης του Survivor τη σεζόν 2021-22. Ένα θέμα υγείας τον έθεσε εκτός και επανήλθε στο Survivor All Star, όπου όμως βρέθηκε ξανά εκτός παιχνιδιού. Βρίσκει την επιστροφή του στον Άγιο Δομίνικο για το Exathlon πιο κοντά στο στοιχείο του, τον αθλητισμό. Σε αυτό δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Είναι πρωταθλητής της ελεύθερης πάλης και κάτοχος 8 μεταλλίων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Παίδων. Αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2021, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Πλέον έχει κάνει τη μετάβασή του στο ΜΜΑ κερδίζοντας αρκετούς αγώνες. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.

Άρης Σοϊλέδης

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Πρώην ποδοσφαιριστής Ά Εθνικής

Ταχύτατος, εύστοχος και ευέλικτος στους στίβους μάχης του Survivor σημείωσε κορυφαία στατιστικά και έφτασε στην δυάδα του τελικού το 2022. Οι πίστες του Exathlon ανεβάζουν το επίπεδο δυσκολίας και αποτελούν μία μεγάλη πρόκληση στην οποία σίγουρα ξέρει πως να ανταποκριθεί. Κατάγεται από τη Θήβα και ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού πλάγιου αμυντικού φορώντας διαδοχικά τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ αλλά και της Στεάουα Βουκουρεστίου. Ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο ποδόσφαιρο έστρεψε το ενδιαφέρον του στο πάντελ αλλά και στο ψάρεμα.

Στάθης Σχίζας

Ηλικία: 33 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Ο νικητής του Survivor 2022 απέδειξε πως διαθέτει στόφα πρωταθλητή. Η συμμετοχή του στο Survivor All Star μπορεί να ολοκληρώθηκε νωρίς για προσωπικούς λόγους όμως η δυναμική του είναι αδιαμφισβήτητη και αυτήν αναμένεται να δείξει στις πίστες του Exathlon. Γεννήθηκε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας έπαιξε σε ομάδες Β’ Εθνικής ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στην πορεία τον κέρδισε το kick boxing, στο οποίο έχει διακριθεί σε εγχώριους αγώνες. Έχει μία κόρη 11 ετών. Επαγγελματικά ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων ενώ διατηρεί το δικό του club στο Κολωνάκι. Έχει αναπτύξει φιλανθρωπική δράση. Τον Ιούνιο μαζί με συνεργάτη του, συγκέντρωσαν ένα σεβαστό ποσό το οποίο δώρισαν σε σωματείο για παιδιά με καρκίνο.



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Στέλλα Ανδρεάδου

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Γυμνάστρια/ Επιχειρηματίας

Το «ξανθό άτι», όπως την αποκαλούσαν οι fans της, έκανε ταχύτατα run στις πίστες του Survivor τη σεζόν 2021-22 αλλά και στο Survivor All Star όπου τερμάτισε 5η στην κατάταξη. Μπαίνοντας στο Exathlon ετοιμάζεται για εξίσου δυναμικούς αγώνες σε πίστες με αυξημένο επίπεδο δυσκολίας. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φυσική Αγωγή και δίδαξε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ήταν αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για δέκα χρόνια, ενώ κατέχει και δίπλωμα διαιτησίας ποδοσφαίρου. Έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια σε γνωστή αθλητική εφημερίδα ενώ διατηρεί τη δική της επιχείρηση στο χώρο της εστίασης.

Στεφανία Γκλάρα

Ηλικία: 24 ετών

Ιδιότητα: Προπονήτρια πολεμικών τεχνών

Ξέρει να μάχεται, να επιμένει και να αναμετριέται χωρίς φόβο με κάθε δυσκολία. Αυτό απέδειξε με την πορεία της στο Survivor του 2024-25 όπου κατέκτησε την 3η θέση απέναντι σε δύο πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Τώρα στο Exathlon είναι η ώρα της «Στεφ» να αποδείξει τη δύναμή της, κάτι που κάνει καθημερινά με την πολεμική τέχνη που έχει επιλέξει. Κατάγεται από την Καλαμπάκα και είναι πρωταθλήτρια του καράτε και καθηγήτρια πολεμικών τεχνών. Έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κερδίζοντας πολλές διακρίσεις. Έχει μαύρη ζώνη και τέσσερα νταν. Προπονεί αθλητές μαζί με τον δάσκαλο της στα Τρίκαλα.

Μαίη Εμμανουηλίδου

Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας

Δυναμική, ταχύτατη και γεννημένη πρωταθλήτρια συμμετείχε στο Survivor τη σεζόν 2021-22 φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό. Γεννήθηκε στην Καστοριά και από μικρή ηλικία ξεχώρισε στην κωπηλασία κατακτώντας χρυσά μετάλλια, στο παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως μέλος της Εθνικής Ελλάδος έχει συμμετάσχει σε 8 παγκόσμια πρωταθλήματα. Παράλληλα, έχει διακριθεί σε αγώνες δρόμου και ορεινού τρεξίματος. Η εμπειρία της στον πρωταθλητισμό σίγουρα θα είναι ένα ατού της στις πίστες του Exathlon. Είναι πτυχιούχος προπονήτρια κωπηλασίας και διατηρεί το δικό της τμήμα Παράκτιας Κωπηλασίας Ενηλίκων σε Ναυτικό Όμιλο της Αττικής.

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Personal Coach

Χαρακτηρίστηκε «Αμαζόνα» από τους συμπαίκτες και τους fan της κατά την πορεία της στο Survivor τη σεζόν 2020-21. Τερμάτισε 7η στην πρώτη συμμετοχή της και επέστρεψε στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor All Star. Η είσοδός της στις πίστες του Exathlon αναμένεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η εμπειρία που έχει αποκομίσει από τον αθλητισμό θα της είναι χρήσιμη. Γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σπούδασε Αγροτική Οικονομία στη Θράκη και έκανε μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό ξεκινώντας από την κολύμβηση όμως σύντομα πέρασε στο στίβο, στα 400 μέτρα. Ένας τραυματισμός της άλλαξε πορεία και έφερε στη ζωή της το Pilates, με το οποίο πλέον ασχολείται επαγγελματικά σε δικό της χώρο.

Δώρα Νικολή

Ηλικία: 48 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια αγγλικών/οδηγός

Γεννημένη μαχήτρια έχει αποδείξει στους στίβους μάχης του Survivor πως δεν είναι εύκολη αντίπαλος. Οι επιδόσεις της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της τη σεζόν 2023-24 την έφεραν στην 5η θέση της κατάταξης και οι επιδόσεις της στο Exathlon αναμένονται εντυπωσιακές. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, αλλά μετακόμισε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν επτά ετών. Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό της κατάστημα ειδών βάπτισης και γάμου. Λατρεύει τον αθλητισμό για αυτό και εξακολουθεί να παίζει μπάσκετ σε τοπικές ομάδες. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Βίκυ Πετεινάρη,

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο

Το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της είναι συγκρίσιμο με τις εξαιρετικές επιδόσεις της στους στίβους μάχης του Survivor τη σεζόν 2024-25. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής αναμετρήθηκε και με άντρες χάνοντας οριακά μία θέση στην τελική εξάδα. Μπαίνοντας στις πίστες του Exathlon με το ίδιο πείσμα, μπορεί να διεκδικήσει κάθε διάκριση. Η μεγάλη της αγάπη είναι ο αθλητισμός και έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις στο στίβο ενώ έχει ασχοληθεί και με το βόλεϊ. Κατάγεται από την Καλαμάτα και έχει τρεις αδελφές. Σπούδασε Αισθητική και παράλληλα δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως μοντέλο. Το 2024 στέφθηκε νικήτρια στα καλλιστεία Σταρ Ελληνική Ομορφιά.

Μαίρη Πετεινάρη

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο/ Αθλήτρια Βόλεϊ

Όμορφη και δυναμική ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Survivor τη σεζόν 2024-25 έχοντας στο πλευρό την δίδυμη αδελφή της Βίκυ. Με σημαντική εμπειρία στον αθλητισμό και ειδικότερα στο βόλεϊ ξέρει πώς να παίζει ομαδικά κάτι που θα της φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στις πίστες του Exathlon. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Το 2024 κατέκτησε τον τίτλο «Miss Top Model.gr» στα Ελληνικά Καλλιστεία. Έχει σπουδάσει Αισθητική.

Εύη Σαλταφερίδου

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Fitness Coach

Έχει αποδείξει πως μπορεί να αναμετρηθεί με ικανότατους αθλητές και να πάρει τη νίκη. Οι συμμετοχές της στο Survivor τη σεζόν 2017-18 και στο Survivor All Star επιβεβαίωσαν την ξεχωριστή δυναμική της στους στίβους μάχης. Στο Exathlon η πρόκληση γίνεται μεγαλύτερη, η ίδια όμως γνωρίζει καλά πώς να απαντά στις πιο δύσκολες προκλήσεις. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση της. Από μικρό παιδί ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έτσι αποφάσισε να κάνει επάγγελμα τη μεγάλη της αγάπη, είναι Fitness Coach. Ένα από τα αγαπημένα της χόμπι, είναι η πεζοπορία.

Ιωάννα Τζαβέλα

Ηλικία: 26 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Με τις επιδόσεις της στο Survivor τη σεζόν 2023-24 απέδειξε για ακόμα μία φορά πως κανένα εμπόδιο δεν είναι μεγάλο για την ίδια. Έχοντας κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα 400μ., 600μ. και 800μ. μετ’ εμποδίων ξέρει πώς να ξεπερνά κάθε δυσκολία που εμφανίζεται μπροστά της και το ίδιο θα κάνει και στις πίστες του Exathlon. Στο άθλημά της μετρά δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και έχει κατακτήσει με το εθνόσημο τέσσερα μετάλλια. Η καταγωγή της είναι από το Σχηματάρι Βοιωτίας και σπούδασε στην Γυμναστική Ακαδημία. Έχει εμβαθύνει τις σπουδές της στο clinical pilates το οποίο ενδείκνυται ιδιαίτερα για αποκατάσταση τραυμάτων.

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Interior Designer

Τα στατιστικά είναι εκείνα που μιλούν από μόνα τους για μία από τις πιο δυνατές παίκτριες του Survivor. Τερμάτισε 5η τη σεζόν 2021-22. Επέστρεψε στο Survivor All Star όπου βρέθηκε στην 6η θέση ενώ ολοκλήρωσε πρόωρα την πορεία της στο Survivor τη σεζόν 2023-24 λόγω τραυματισμού. Η είσοδός της στις πίστες του Exathlon αναμένεται εντυπωσιακή καθώς ξέρει πολύ καλά πώς να μπαίνει δυναμικά και να κερδίζει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική, ωστόσο στην πορεία την κέρδισε ο στίβος. Έχει κερδίσει διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα στα 3 χλμ. μετ’ εμποδίων, πλέον όμως έχει αποσυρθεί από τον πρωταθλητισμό. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και interior designer. Πλέον ασχολείται με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.



