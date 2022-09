Η «Ελισάβετ» Κλερ Φόι από το «Στέμμα» για την Ελισάβετ Β': «Ήταν τιμή που ήμουν ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της»

Η Κλερ Φόι, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου στο επιτυχημένο δράμα του Netflix «The Crown», είπε ότι είναι «τιμή» της που αφηγήθηκε μέρος της ιστορίας της αείμνηστης βασίλισσας.

Η Φόι υποδύθηκε τη βασίλισσα σε νεότερη ηλικία, στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς, προτού η Ολίβια Κόλμαν και η Ιμέλντα Στόντον αναλάβουν τον ρόλο στους επόμενους κύκλους.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που ήμουν ένα μικρό, μικρό κομμάτι της ιστορίας της» τόνισε η Κλερ Φόι στο BBC News, ενώ προωθούσε τη νέα της ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

«Θέλω να την σκέφτομαι ως μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, πραγματικά» ανέφερε.

