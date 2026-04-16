Η Έλενα Χριστοπούλου και η Χριστίνα Μπόμπα.... «Στην αγκαλιά του Φάνη»

Η Έλενα Χριστοπούλου και η Χριστίνα Μπόμπα έρχονται αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.50.... «Στην αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ με διάθεση για αποκαλύψεις!

Δυναμική και γοητευτική, η Έλενα Χριστοπούλου μοιράζεται τι είναι αυτό που μπορεί να την εκνευρίσει αλλά και ποιες αισθητικές επεμβάσεις έχει κάνει. Η προϋπηρεσία της σε πολλά διαφορετικά πόστα της επικοινωνίας και του θεάματος, η συνεργασία της με τις συμπαρουσιάστριές της και η φιλία της με την Κατερίνα Καραβάτου. Πόσο καιρό της πήρε για να… «ψήσει» τον σύντροφό της; Το παιχνίδι που έχει ετοιμάσει ο Φάνης για εκείνη της βάζει «τριλήμματα» για φανταστικές διαφημιστικές καμπάνιες!

Η Χριστίνα Μπόμπα πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση διαθέτει και αξιοζήλευτες σπουδές ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ υπήρξε και υποψήφια διδάκτωρ. Η ίδια παραδέχεται πως μικρή ήταν… «cool φυτό» και αποκαλύπτει τις «αλητείες» που έχει κάνει! Ποια είναι η γνώμη της για το περιεχόμενο της τηλεόρασης στο σήμερα; Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη; Πώς διαχειρίζεται το «κράξιμο»; Όταν ολοκληρώνεται η συνέντευξή τους ένα απαιτητικό «Sing Well Festival» περιμένει τη Χριστίνα και τον Φάνη!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

