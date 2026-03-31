Ρομπ Λόου και Κάμερον Ντίαζ στη νέα ρομαντική κομεντί της Amazon MGM

Ο Ρομπ Λόου (Rob Lowe) είναι η νέα προσθήκη στο καστ της επερχόμενης ρομαντικής κομεντί της Amazon MGM Studios με την Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz) και τον Στίβεν Μέρτσαντ (Stephen Merchant), ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τη παραγωγή.

Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός εντάσσεται σε ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Τζέικ Λέισι (Jake Lacy), Τζος Σεγκάρα (Josh Segarra), Λίζα Γκίλροϊ (Lisa Gilroy), Τζούντιθ Λάιτ (Judith Light) και Dustin Ybarra.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Μέρτσαντ και ο Τζον Μπάτλερ (John Butler) και ακολουθεί «έναν εργασιομανή Βρετανό (Μέρτσαντ), ο οποίος εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και χρειάζεται επειγόντως μια σύζυγο για λόγους κοινωνικού γοήτρου. Έτσι προτείνει έναν εικονικό γάμο σε μια stand-up κωμικό (Ντίαζ), η οποία δέχεται με μοναδικό κίνητρο την ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Η επαγγελματική τους συμφωνία, όμως, σύντομα μετατρέπεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο».

Ο Μέρτσαντ αναλαμβάνει και την παραγωγή μαζί με τους Λι 'Αιζενμπεργκ (Lee Eisenberg), Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen), Έβαν Γκόλντμπεργκ (Evan Goldberg), Τζέιμς Γουίβερ (James Weaver) και Τζος Φάγκεν (Josh Fagen) για λογαριασμό της Point Grey Pictures.

Ο Ρομπ Λόου έχει στο ενεργητικό του δύο υποψηφιότητες για Emmy, έξι για Χρυσή Σφαίρα και τέσσερις για τα Βραβεία Screen Actors Guild, κερδίζοντας δύο. Η καριέρα του περιλαμβάνει συμμετοχές σε ταινίες όπως τα «St. Elmo's Fire», «About Last Night» και «The Outsiders», καθώς και στη σειρά «Parks and Recreation. Παράλληλα με την υποκριτική, τα δύο του βιβλία, «Stories I Only Tell My Friends» και «Love Life», κατέκτησαν τη λίστα των best sellers των New York Times, με το πρώτο να μεταφέρεται και στη θεατρική σκηνή.

Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε και έκανε την παραγωγή στο spinoff του Fox, «9-1-1: Lone Star», ενώ παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «The Floor» στην αμερικανική τηλεόραση. Επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος είναι στην ταινία «The Third Parent» της Bleecker Street, με συμπρωταγωνιστή τον Κρίσπιν Γκλόβερ (Crispin Glover), σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

