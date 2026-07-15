«Οδυσσέας: Η Πτώση»: Η AI ταινία που θέλει να συναγωνιστεί την υπερπαραγωγή του Νόλαν

Η Fountain O, μια νέα εταιρεία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που ιδρύθηκε για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μεγάλου μήκους μέσω AI, ανακοίνωσε τη δεύτερη ταινία της, με τίτλο «Odysseus: The Fall» (Οδυσσέας: Η Πτώση).

Ο Ash Koosha, δημιουργός της προηγούμενης ταινίας ιρανικής αντίστασης «Dreams of Violets» που δημιουργήθηκε με AI και κόστισε μόλις 2.000 δολάρια, επέστρεψε με μια άλλη ταινία με προϋπολογισμό «μεσαίων πενταψήφιων ψηφίων» (μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων) και θέμα τον Οδυσσέα.

Η Fountain O, παρουσιάζοντας το έργο την Τρίτη, επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού εκμεταλλευόμενη τη δημοσιότητα της επικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία κόστισε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

«Ελπίζουμε πολύ ότι η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, "The Odyssey", θα σημειώσει τεράστια εισπρακτική επιτυχία και ότι, κατά κάποιο τρόπο, η δική μας εκδοχή για το ταξίδι του Οδυσσέα θα ενισχύσει αυτή την επιτυχία, φέρνοντας στις αίθουσες όσους ίσως δεν θα πήγαιναν αλλιώς να δουν την ταινία, απλώς και μόνο επειδή είναι περίεργοι να δουν το αποκορύφωμα της ανθρώπινης δημιουργίας και να το συγκρίνουν με τη συνεργασία ενός ανθρώπου με την AI», δήλωσε ο Ash.

Δείτε το trailer:

Η προσέγγιση της AI ταινίας

Η δημιουργημένη με AI ταινία «Odysseus: The Fall», διάρκειας 135 λεπτών, εστιάζει στη δική της εκδοχή για το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα, επικεντρωμένη:

«...στη θρυμματισμένη μνήμη ενός ανθρώπου που πνίγεται στα τελευταία του λεπτά - ένα ταξίδι που είναι στην πραγματικότητα μια δίκη, όπου κάθε τέρας φέρει τον δικό του γραφικό χαρακτήρα. Απογυμνωμένος από τη λέξη "πολυμήχανος", αυτό που απομένει είναι ένας άνθρωπος που αναμετριέται με το τι πραγματικά έκανε για να επιστρέψει στο σπίτι του. Τελειώνει εκεί που τα τραγούδια δεν φτάνουν ποτέ: όχι με την υποδοχή ενός ήρωα, αλλά με τη συγχώρεση που του προσφέρει το μοναδικό πρόσωπο που ξέρει ακριβώς τι είναι», σύμφωνα με τη σύνοψη της Fountain O.

Όπως και στο «Dreams of Violets», οι ηθοποιοί, τα σκηνικά και οι κάμερες στο «Odysseus: The Fall» αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου από μοντέλα AI κατά την παραγωγή. Ταυτόχρονα, το σενάριο, οι εικόνες και οι φωνές των χαρακτήρων δημιουργήθηκαν από τον Koosha χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Σε δήλωσή του, ο Koosha υποστήριξε ότι οι δημιουργοί ιστοριών δεν πρέπει να νιώθουν ότι απειλούνται από τα εργαλεία AI:

«Δεν αποτελεί απειλή για τίποτα, εκτός από την απόσταση - την απόσταση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο με μια ιστορία και τα μέσα για να την αφηγηθεί. Περισσότερες ταινίες θα γυριστούν με αυτόν τον τρόπο· αυτό μου φαίνεται βέβαιο, όπως ήταν κάποτε βέβαιο ότι ο καθένας θα μπορούσε να κάνει γυρίσματα με την κάμερα που έχει στην τσέπη του. Αυτό που πρέπει να επιβιώσει από την αλλαγή είναι το μόνο πράγμα που είχε ποτέ σημασία: η ιστορία και ο λόγος για τον οποίο την αφηγείσαι. Κανένα εργαλείο δεν έκανε ποτέ μια ταινία να αξίζει να τη δεις. Ένας άνθρωπος με κάτι επείγον να πει έχει κάνει καθεμία από αυτές, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ό,τι κι αν κρατάει στα χέρια του όταν το λέει».

Η τεχνολογία πίσω από την παραγωγή

Ο Koosha και ο παραγωγός του Tom Rogers, έμπειρο στέλεχος στον χώρο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης (ίδρυσε το CNBC ενώ διοικούσε το NBC Cable), επιδιώκουν μέσω του «Odysseus: The Fall» να προωθήσουν το δικό τους ιδιόκτητο λογισμικό παραγωγής βίντεο με AI.

Ο Rogers, εκτελεστικός πρόεδρος της Fountain O και εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, δήλωσε ότι, εκτός από τον εκδημοκρατισμό της δημιουργίας ταινιών, ήθελαν να προσφέρουν μια βάση σύγκρισης την ίδια χρονική περίοδο με μια ταινία (το «The Odyssey») που προέρχεται από έναν από τους πιο σεβαστούς σκηνοθέτες παγκοσμίως, ώστε οι θεατές να δουν πώς η AI μπορεί ήδη να συμβάλει στην τέχνη του κινηματογράφου.

Ο Pooya Koosha, παραγωγός και υπεύθυνος post-production της ταινίας, επισήμανε ότι χρησιμοποιήθηκε το κινεζικό λογισμικό δημιουργίας βίντεο AI Kling για τη δημιουργία αυτής της δεύτερης ταινίας της Fountain O, μετά το κλείσιμο του Sora AI από την OpenAI. Τα κινεζικά εργαλεία AI χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εταιρείες που θέλουν να μειώσουν το κόστος των λογαριασμών AI στις διαδικασίες παραγωγής.

Για την απόδοση των εικόνων κάθε σκηνής χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο AI Kling. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το Google Nanobanana για την εικονογράφηση και τα βασικά καρέ, το Claude AI για την επεξεργασία κειμένου και γλώσσας, το Google Gemini για την έρευνα του έργου, ενώ η ιδιόκτητη τεχνολογία της Fountain O χρησιμοποιήθηκε για το στήσιμο των ηθοποιών στο χώρο, την ακρίβεια των καρέ και τη μοντελοποίηση του κόσμου.

Διανομή

Τα αδέλφια Koosha γεννήθηκαν στο Ιράν και έφυγαν από τη χώρα το 2009. Είναι εξοικειωμένοι με το cloud computing και την τεχνολογία AI, έχοντας ιδρύσει την Claigrid, μια εταιρεία εξατομίκευσης cloud AI, με τον Tom Rogers ως εκτελεστικό πρόεδρο.

Μέχρι στιγμής, καμία πλατφόρμα streaming ή εταιρεία διανομής δεν έχει αναλάβει το «Dreams of Violets» για εμπορική κυκλοφορία. Για την ώρα, η Fountain O θα διαθέσει τόσο το «Odysseus: The Fall» όσο και το «Dreams of Violets» για streaming μέσω της ιστοσελίδας της, με τιμή ενοικίασης 9,99 δολάρια ανά ταινία.

Το «Dreams of Violets» θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 17 Ιουλίου, ενώ το «Odysseus: The Fall» θα γίνει διαθέσιμο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

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