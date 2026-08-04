Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και Dacia ανέστειλαν την παραγωγή στα εργοστάσιά τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ιλίε Μπολογιάν, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Dacia, που ανήκει στον γαλλικό όμιλο Renault, και η Ford ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους μέχρι τις 19 Αυγούστου, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Ιλίε Μπολογιάν δήλωσε ότι η απόφαση των αυτοκινητοβιομηχανιών έχει ήδη μειώσει την κατανάλωση ενέργειας της χώρας κατά 200 MW το πρωί της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι και άλλες εταιρείες θα μειώσουν οικειοθελώς τη χρήση.

Η Dacia είναι ένας από τους κορυφαίους βιομηχανικούς εργοδότες και εξαγωγείς της Ρουμανίας. Οι δραστηριότητες της Ford Otosan στη Ρουμανία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής αλυσίδας εφοδιασμού. Όταν και οι δύο εταιρείες αναγκάζονται να σταματήσουν την παραγωγή, το αποτέλεσμα εκτείνεται πέρα από τις γραμμές συναρμολόγησης. Οι προμηθευτές εξαρτημάτων, οι εταιρείες logistics, οι εργαζόμενοι σε βάρδιες και οι αντιπροσωπείες μπορούν να επηρεαστούν εάν οι διακοπές λειτουργίας συνεχιστούν ή επαναληφθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.