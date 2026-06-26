Από τα φουγάρα στα data: Η Δυτική Μακεδονία περνά στην ψηφιακή εποχή

Η Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που για δεκαετίες συνδέθηκε όσο λίγες με τον λιγνίτη και τη βαριά ενεργειακή παραγωγή, ετοιμάζεται όχι απλώς να αλλάξει σελίδα αλλά κεφάλαιο. Η απόφαση της ΔΕΗ να δρομολογήσει εντός του έτους την κατασκευή Mega Data Center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη μεγάλη επένδυση. Σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παλιό παραγωγικό μοντέλο της λιγνιτικής εξάρτησης σε ένα νέο οικοσύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας, ψηφιακών υποδομών και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην πρώτη φάση του σχεδιασμού προβλέπεται η κατασκευή Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται για έργο μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη των εργασιών.

Η επένδυση, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Το αρχικό έργο των 300 MW έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.000 MW, ώστε να εξελιχθεί σε Giga Data Center, εφόσον υπάρξει σχετική δέσμευση από μεγάλους διεθνείς παρόχους υπολογιστικού νέφους, τους λεγόμενους hyperscalers.

Γιατί επιλέχθηκε η Δυτική Μακεδονία

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει έτοιμες βιομηχανικές εκτάσεις, εξασφαλισμένες αδειοδοτήσεις, εγγύτητα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και διαθέσιμα δίκτυα. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν κατάλληλο προορισμό για υποδομές υψηλής ενεργειακής και τεχνολογικής απαίτησης.

Τα οφέλη για την τοπική οικονομία αναμένονται πολυεπίπεδα. Κατά τη φάση της κατασκευής, αλλά και στη συνέχεια, κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι μεγάλο μέρος αυτών των θέσεων αφορά εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στους τομείς των κατασκευών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, το Mega Data Center μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μεγάλη επένδυση υποδομής, αλλά και ως μοχλός συγκράτησης και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού σε μια περιοχή που αναζητά νέο παραγωγικό προσανατολισμό μετά την απολιγνιτοποίηση.

Το ζήτημα του νερού

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που συνοδεύουν διεθνώς την ανάπτυξη Data Centers αφορά την κατανάλωση νερού για τις ανάγκες ψύξης. Στην περίπτωση του σχεδιαζόμενου Mega Data Center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, τα τεχνικά στοιχεία δείχνουν σαφώς μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την παλαιά λιγνιτική δραστηριότητα.

Η αρχικά αδειοδοτημένη ετήσια κατανάλωση νερού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η αντίστοιχη αδειοδότηση για το σύνολο των ΑΗΣ του λεκανοπεδίου έφθανε τα 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αντίθετα, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού για τη λειτουργία του νέου Mega Data Center υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπερνά τα 400.000 κυβικά μέτρα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 0,6% του νερού που απαιτούσε η παλαιά λιγνιτική δραστηριότητα.

Η μείωση αυτή οφείλεται στον σχεδιασμό του συστήματος ψύξης, το οποίο θα λειτουργεί ως κλειστό, ανακυκλούμενο κύκλωμα. Πρόσθετη χρήση νερού προβλέπεται μόνο ενισχυτικά και αποκλειστικά σε ακραίες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Ενέργεια και δίκτυα

Κρίσιμη παράμετρος για τη λειτουργία μιας τέτοιας υποδομής είναι φυσικά και ο ενεργειακός εφοδιασμός της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Data Center θα καλύπτεται από το νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ στην περιοχή, με έμφαση στην αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας.

Η αρχιτεκτονική του έργου έχει σχεδιαστεί ώστε η αυξημένη ζήτηση να ικανοποιείται χωρίς να προκαλείται επιβάρυνση ή κορεσμός στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μεγάλα Data Centers απαιτούν σταθερή, επαρκή και ευέλικτη ενεργειακή τροφοδοσία.

Αναπτυξιακός πυλώνας

Στόχος του Mega Data Center είναι να αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική οικονομική μεταμόρφωση της Δυτικής Μακεδονίας. Μια τέτοια υποδομή έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει παγκόσμιους τεχνολογικούς ομίλους, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, δημιουργώντας σταδιακά ένα νέο οικοσύστημα καινοτομίας.

Η περιοχή, που για δεκαετίες υπήρξε σχεδόν μονοθεματικά εξαρτημένη από τον λιγνίτη, επιχειρεί πλέον να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα: ως κόμβος καθαρής και ευέλικτης ενέργειας, ψηφιακής τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το στοίχημα, βέβαια, δεν είναι μόνο να κατασκευαστεί μια μεγάλη υποδομή. Είναι η επένδυση να συνδεθεί ουσιαστικά με την τοπική οικονομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την αγορά εργασίας. Να δημιουργήσει μόνιμες θέσεις, τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αν αυτό επιτευχθεί, η Δυτική Μακεδονία δεν θα έχει απλώς αφήσει πίσω της την εποχή του λιγνίτη. Θα έχει μετατρέψει την ενεργειακή της κληρονομιά σε ψηφιακό μέλλον.

Πηγή: skai.gr

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