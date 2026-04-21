Μινέττα Ασφαλιστική: Αύξηση 19,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2025

Ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεών της κατέγραψε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, «επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ασφαλιστικής.

Αναλυτικότερα αναφέρονται στην ανακοίνωση τα εξής:

• Η συνολική παραγωγή των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε 94,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,3% σε σύγκριση με το 2024 και καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

• Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν σε 36,3 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 14,8%.

• Το πελατολόγιο διευρύνθηκε, φθάνοντας τους 334.000 ασφαλισμένους, με αύξηση 22%.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας ενισχυμένη κερδοφορία.

• Όλοι οι βασικοί ασφαλιστικοί κλάδοι παρουσίασαν θετική δυναμική έναντι του 2024, με διψήφιες αυξήσεις στους περισσότερους εξ αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

- Αυτοκινήτου: +20,3%

- Περιουσίας: +16,2%

- Γενικής Αστικής Ευθύνης: +28,8%

- Υγείας: +20,6%

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: «Η συνεχής ενίσχυση των κλάδων πέραν του Αυτοκινήτου δημιουργεί στέρεες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως στους κλάδους Περιουσίας και Ζωής, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική διατήρησε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, με τον Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης (SCR) να διαμορφώνεται στο 158,6%, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και τη συνετή διαχείριση κινδύνων.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, παραμένοντας προσηλωμένη στην παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων, στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης και στην ταχεία και αξιόπιστη καταβολή αποζημιώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

