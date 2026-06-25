Ο Ίλον Μασκ έχασε τον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου

Ο μεγιστάνας του τομέα της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ, έχασε την Τρίτη τον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου έγινε ο πρώτος άνθρωπος που τον κατέκτησε, μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο.

Το Bloomberg εκτιμά πως η περιουσία του ανέρχεται πλέον σε 957 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική πτώση, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 14 ημέρες η περιουσία του Μασκ είχε αγγίξει το 1,11 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στην απότομη πτώση των μετοχών της SpaceX και της Tesla, λόγω των αυξανόμενων αμφιβολιών στην αγορά σχετικά με τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την απώλεια αυτή, ο Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ η περιουσία του εξακολουθεί να ξεπερνά κατά πολύ εκείνη των ανταγωνιστών του.

Η θέση του Μασκ ως τρισεκατομμυριούχου αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της ακραίας συγκέντρωσης του πλούτου του. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δισεκατομμυριούχους που διαθέτουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, η περιουσία του συνδέεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με μετοχές σε μόλις δύο εταιρείες: τη SpaceX, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% της συνολικής καθαρής αξίας του, και την Tesla.

Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η μετα-IPO μεταβλητότητα (δηλαδή οι διακυμάνσεις μετά την αρχική δημόσια προσφορά) είναι απολύτως συνηθισμένη για εταιρείες ανάπτυξης με υψηλή αποτίμηση, αν και η κλίμακα των συγκεκριμένων διακυμάνσεων αντανακλά μια βαθύτερη διαμάχη μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας.

«Για μια μετοχή όπως αυτή της SpaceX, πολλές αποφάσεις ενδέχεται να ελήφθησαν με βάση το συναίσθημα και την προσδοκία για τεράστια άλματα προόδου στην εξερεύνηση και αξιοποίηση του διαστήματος, αλλά η επένδυση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία και υπομονή, ακόμη και όταν πρόκειται για τόσο τεράστια ποσά», δήλωσε η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell.

Με την άρση των περιορισμών στα τέλη Ιουλίου, που θα επιτρέψει στα στελέχη της εταιρείας να πουλήσουν επιτέλους τις μετοχές τους σταδιακά, η πίεση στην αγορά ενδέχεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι μια μέτρια ανάκαμψη της μετοχής της SpaceX κατά 6% θα αποκαθιστούσε την περιουσία του που αριθμεί 13 ψηφία, ο Μασκ ενδέχεται απλώς να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα ξανακερδίσει τον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου.

Πηγή: skai.gr

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