Σε συνομιλίες για την εξαγορά του εργοστασίου συναρμολόγησης Oppama της Nissan Motor κοντά στο Τόκιο βρίσκεται η αμερικανική αμυντική εταιρεία Anduril Industries, καθώς η κατασκευάστρια αυτόνομων όπλων επιδιώκει να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής στρατιωτικών drones στην Ιαπωνία, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Παρότι, όπως λένε, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να μετατρέψει ένα από τα πρώτα μεγάλης κλίμακας μεταπολεμικά εργοστάσια αυτοκινήτων της Ιαπωνίας, επί μακρόν σύμβολο της βιομηχανικής αναγέννησης της χώρας, σε κόμβο παραγωγής όπλων.

Οι συνομιλίες για τη μονάδα Oppama, τις οποίες το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά, έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι επιδιώκει να επεκτείνει την αμυντική παραγωγή, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι μια κρίση στο Στενό της Ταϊβάν θα μπορούσε να εμπλέξει την Ιαπωνία και να εξαντλήσει τα αποθέματα όπλων.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της, δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να τη θέσει υπό τον έλεγχό της.

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Anduril και της Nissan θα μπορούσε να προκαλέσει έλεγχο από επικριτές που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την απομάκρυνση της Ιαπωνίας από τον μεταπολεμικό πασιφισμό και να δοκιμάσει τη δημόσια στήριξη για τη μετατροπή της πολιτικής βιομηχανίας σε αμυντική.

Θα μπορούσε επίσης να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο από ξένους, καθώς ο αμερικανικός αμυντικός εξοπλισμός που παράγεται στην Ιαπωνία κατασκευάζεται συνήθως κατόπιν άδειας που έχει δοθεί σε εγχώριες εταιρείες.

Η κυβέρνηση Τακαΐτσι αναμένεται να παρουσιάσει φέτος μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει τις δαπάνες για drones, πυρομαχικά και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, χαράσσοντας παράλληλα βήματα για την επέκταση της παραγωγής όπλων.

Προς το παρόν, η Nissan συνομιλεί με άλλους πιθανούς αγοραστές και η Anduril θα πρέπει ακόμη να εξασφαλίσει παραγγελίες από τον ιαπωνικό στρατό ώστε να δικαιολογήσει οποιαδήποτε αγορά, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Οι πηγές δεν ανέφεραν εάν η Anduril έχει υποβάλει τίμημα για την εγκατάσταση της Oppama.

Η Nissan αρνήθηκε να σχολιάσει εάν βρίσκεται σε συνομιλίες με την Anduril, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου Oppama, το οποίο σχεδιάζει να κλείσει το 2028.

Η Anduril δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει «εικασίες της αγοράς», αν και ανέφερε ότι συνεργάζεται με την Ιαπωνία και «διερευνά ευκαιρίες για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής».

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν είναι η μόνη που έχει βάλει στο στόχαστρο την αναδυόμενη αγορά drones της Ιαπωνίας. Η αυξανόμενη ζήτηση στην Ασία προσελκύει επίσης ουκρανικές εταιρείες που κατασκευάζουν drones δοκιμασμένα στη μάχη κατά των ρωσικών δυνάμεων, όπως είχαν δηλώσει νωρίτερα πηγές στο Reuters.

Το εργοστάσιο Oppama, το οποίο άνοιξε το 1961, βρίσκεται μία ώρα με τρένο νότια της πρωτεύουσας και έχει παραγάγει περίπου 18 εκατομμύρια οχήματα. Ήταν επίσης ο τόπος γέννησης του Leaf, του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος μαζικής αγοράς της Nissan, το 2010.

Πέρυσι, η Nissan ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το εργοστάσιο, στο πλαίσιο των σχεδίων της να μειώσει την παραγωγική της δυναμικότητα κατά 1 εκατομμύριο οχήματα και να προσφέρει στους 2.400 εργαζομένους του θέσεις εργασίας αλλού στην Ιαπωνία.

Η Anduril δεν έχει ακόμη αποφασίσει πόσο μέρος της εγκατάστασης χρειάζεται -η οποία περιλαμβάνει χώρους έρευνας, δοκιμών και λιμενικές εγκαταστάσεις έκτασης 1,7 εκατομμυρίων τ.μ.- αλλά έχει προσφερθεί να επανεκπαιδεύσει τους εργαζομένους της ώστε να κατασκευάζουν αμυντικό εξοπλισμό, δήλωσε μία από τις πηγές.

Το παράκτιο εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στη ναυτική βάση της Γιοκοσούκα, έδρα της Ναυτικής Δύναμης Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας και της μοναδικής προωθημένης ανεπτυγμένης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

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