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Η easyJet απέρριψε και 4η πρόταση εξαγοράς ύψους $6,5 δισ. από την Castlelake

Παρ' όλα αυτά θα παράσχει στην εταιρεία περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες της, με την ελπίδα να αποσπάσει πιο ελκυστική προσφορά

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easyjet

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet απέρριψε την Πέμπτη την τέταρτη, βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς ύψους 4,93 δισ. λιρών -6,50 δισ. δολαρίων- που δέχθηκε από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, αλλά δήλωσε ότι θα δώσει στον υποψήφιο αγοραστή περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικές πληροφορίες, με την ελπίδα να αποσπάσει υψηλότερη προσφορά.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι η παροχή στην Castlelake πρόσβασης σε περιορισμένες εμπορικές πληροφορίες, όπως ζήτησε η Castlelake στην επιστολή που περιελάμβανε η τέταρτη πρόταση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ελκυστική πρόταση», ανέφερε η easyJet σε ανακοίνωσή της.

Η πρόταση των 6,50 λιρών ανά μετοχή ήταν υψηλότερη από την προηγούμενη προσφορά της Castlelake, ύψους 6,25 λιρών ανά μετοχή.

Η προθεσμία της Castlelake για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς έχει παραταθεί έως τις 5 Ιουλίου, βάσει των βρετανικών κανόνων περί εξαγορών.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: easyjet Castlelake εξαγορά
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