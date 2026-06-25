Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet απέρριψε την Πέμπτη την τέταρτη, βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς ύψους 4,93 δισ. λιρών -6,50 δισ. δολαρίων- που δέχθηκε από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, αλλά δήλωσε ότι θα δώσει στον υποψήφιο αγοραστή περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορικές πληροφορίες, με την ελπίδα να αποσπάσει υψηλότερη προσφορά.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι η παροχή στην Castlelake πρόσβασης σε περιορισμένες εμπορικές πληροφορίες, όπως ζήτησε η Castlelake στην επιστολή που περιελάμβανε η τέταρτη πρόταση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ελκυστική πρόταση», ανέφερε η easyJet σε ανακοίνωσή της.

Η πρόταση των 6,50 λιρών ανά μετοχή ήταν υψηλότερη από την προηγούμενη προσφορά της Castlelake, ύψους 6,25 λιρών ανά μετοχή.

Η προθεσμία της Castlelake για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς έχει παραταθεί έως τις 5 Ιουλίου, βάσει των βρετανικών κανόνων περί εξαγορών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.