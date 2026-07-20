Η AliExpress τιμωρήθηκε με πρόστιμο-ρεκόρ 550 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress τιμωρήθηκε με πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ (470 εκατ. λίρες) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή απέτυχε να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της, όπως επικίνδυνα είδη ένδυσης, καλλυντικά και είδη κουζίνας.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι το μεγαλύτερο που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), της νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ το 2024 με στόχο την προστασία των καταναλωτών από παράνομα προϊόντα και παραπλανητικές ή εθιστικές πρακτικές μάρκετινγκ.

Η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, δήλωσε:

«Η διάδοση απομιμητικών ρούχων, μη ασφαλών παιχνιδιών, επικίνδυνων καλλυντικών και άλλων παράνομων ή επιβλαβών προϊόντων δεν αποτελεί αναπόφευκτο κόστος των ηλεκτρονικών αγορών. Αποτελεί αποτυχία της AliExpress να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Το μέγεθος μιας πλατφόρμας δεν αποτελεί δικαιολογία. Οι κίνδυνοι πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται συστηματικά ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με ασφάλεια. Σήμερα ζητούμε από την AliExpress να ανταποκριθεί σε αυτό το πρότυπο και να λάβει άμεσα μέτρα.»

Παρότι το πρόστιμο είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνα που είχαν επιβληθεί προηγουμένως στην Temu (200 εκατ. ευρώ) και στο X (120 εκατ. ευρώ), αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των ετήσιων εσόδων της μητρικής εταιρείας Alibaba, η οποία πέρυσι κατέγραψε κύκλο εργασιών 122 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εταιρεία θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της.

Η Temu είχε τιμωρηθεί τον Μάιο επειδή δεν απέτρεψε την πώληση παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων, ενώ το X δέχθηκε πρόστιμο για παραβάσεις που περιλάμβαναν, σύμφωνα με την ΕΕ, την παραπλανητική χρήση του μπλε σήματος επαλήθευσης και την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις της πλατφόρμας. Η Temu εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έρευνα και ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η AliExpress δεν διέθετε επαρκές προσωπικό για να αξιολογεί τη νομιμότητα των προϊόντων, με τους ελεγκτές να διαθέτουν ορισμένες φορές μόλις μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα για να κρίνουν αν ένα προϊόν πληρούσε τα πρότυπα της ΕΕ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι πολλά παράνομα προϊόντα προωθούνταν μέσω των συστημάτων συστάσεων της πλατφόρμας, ενώ οι εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνου της εταιρείας κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Όπως ανέφερε η Επιτροπή:

«Πολλά παράνομα προϊόντα, από απομιμήσεις έως μη ασφαλή παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά, κυκλοφορούσαν στην πλατφόρμα και, ακόμη και όταν εντοπίζονταν, παρέμεναν διαθέσιμα για πολλές εβδομάδες.»

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Επιτροπής, το ύψος του προστίμου αντανακλά «τη φύση και τη σοβαρότητα» της αποτυχίας της πλατφόρμας να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών από παράνομα, μη συμμορφούμενα και απομιμητικά προϊόντα.

Η AliExpress καταδίκασε άμεσα την απόφαση, χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο «δυσανάλογο».

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Διαφωνούμε με τη σημερινή απόφαση και το δυσανάλογο πρόστιμο, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς το πλαίσιο συμμόρφωσης που έχουμε αναπτύξει ούτε τις σημαντικές και προληπτικές βελτιώσεις που έχουμε ήδη εφαρμόσει.

Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές.»

Προηγούμενοι έλεγχοι της ΕΕ σε δείγμα προϊόντων που πωλούνταν από μεγάλες πλατφόρμες, όπως η Shein, έδειξαν ότι το 65% των καλλυντικών, το 63% των συμπληρωμάτων διατροφής και το 60% του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (όπως κράνη ασφαλείας και υποδήματα με μεταλλική προστασία) δεν συμμορφώνονταν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι το πρόστιμο δεν επιβλήθηκε επειδή εντοπίστηκαν παράνομα προϊόντα στην AliExpress, αλλά επειδή η εταιρεία απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς πρόληψης και προστασίας των καταναλωτών από παράνομα, μη συμμορφούμενα και απομιμητικά προϊόντα, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ύστερα από έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να διορθώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το έπραξε επαρκώς.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι, ενώ οι όροι χρήσης της AliExpress φαίνονταν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, απαγορεύοντας θεωρητικά στους πωλητές να διαθέτουν παράνομα προϊόντα, στην πράξη οι πωλητές μπορούσαν εύκολα να αναρτούν μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Μέσω δοκιμών που πραγματοποίησε, η Επιτροπή εντόπισε εκτεταμένες παραβάσεις, παρά τους ισχυρισμούς της εταιρείας ότι λειτουργούσε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate, το οποίο επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό, την ανάκληση ή την απαγόρευση μη ασφαλών μη διατροφικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, «εντοπίστηκαν εκατομμύρια προϊόντα που επανεμφανίζονταν στην πλατφόρμα και σε ορισμένες περιπτώσεις παρέμεναν διαθέσιμα για περισσότερο από έναν μήνα» αφού είχαν ήδη χαρακτηριστεί παράνομα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε ο μεγάλος αριθμός απομιμητικών προϊόντων και η ευκολία με την οποία οι πωλητές μπορούσαν να παρακάμπτουν τους ελέγχους, ακόμη και δηλώνοντας ψευδώς ότι προϊόντα γνωστών εμπορικών σημάτων ήταν «χωρίς μάρκα».

Η AliExpress είναι σήμερα η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 193 εκατομμύρια χρήστες, ξεπερνώντας σημαντικά τη Shein (156 εκατομμύρια) και την Temu (130 εκατομμύρια).

Αν θέλεις, μπορώ να τη μετατρέψω και σε δημοσιογραφικό άρθρο στα ελληνικά, με πιο φυσική και ρέουσα γλώσσα αντί για κατά λέξη μετάφραση.



Πηγή: skai.gr

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