Βραδινό Magazino 04-11-2025

Έκλεισε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω θέασης ενός drone
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε μετά τη θέαση ενός drone, σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Le Soir.